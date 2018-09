Zwei Großbaustellen: Blöcke sollen barrierearm werden

Zirka eine Million Euro kostet das Vorhaben an der Ernst-Thälmann-Straße. Der Wohnblock soll später barrierearm werden. Auch ein Gebäude am Friedensring will die Wohnungsbaugesellschaft im kommenden Jahr aufwerten.

Salzwedel. Der Wohnblock an der Ernst-Thälmann-Straße 38 bis 46 ist eingerüstet. Dort laufen derzeit die Vorbereitungen, um später Aufzüge installieren zu können. Auch soll das Gebäude barrierearm werden.

Die Wohnungsbaugesellschaft hat große Pläne, um es ihren Mietern so angenehm wie möglich zu machen. Ein Vorhaben sind die Bauarbeiten an der Ernst-Thälmann-Straße. „Diese haben im August begonnen“, sagt Geschäftsführerin Gudrun Bubke, „und werden noch bis Februar 2019 dauern.“

Die derzeitigen Kosten belaufen sich auf zirka 930 000 Euro. Doch die Endsumme könne bis zum Ende noch variieren, so Bubke. Mit den geplanten Aufzügen sollen es die Mieter der oberen Etagen einfacher haben, zu ihren Wohnungen zu gelangen. „Die Fahrstühle werden auf halber Etage halten“, erläutert die Geschäftsführerin. „Dann sind nur noch zwei bis vier Stufen zu überwinden, um zu den Wohnungen zu gelangen.“ Neben der Installation der Aufzüge sollen auch die Eingangsbereiche barrierearm gestaltet und die Treppenhäuser neu gemalert werden.

Komplikationen beim Bau gab es bis jetzt noch keine. „Wir versuchen, den Terminplan einzuhalten“, ist Bubke optimistisch. Die ersten Fahr-stühle sollen bis zum Jahresende betriebsbereit sein.

Ist die Baustelle an der Ernst-Thälmann-Straße beendet, soll es am Friedensring 37 bis 40 weitergehen. Auch dort sind Aufzüge vorgesehen. Der Umbau soll laut Bubke noch teurer werden als an der Thälmannstraße. Denn dort will die Gesellschaft die kompletten Treppenaufgänge entkernen und neu bauen. „Der Wohnblock wird dann später großflächig barrierefrei sein“, schildert Gudrun Bubke. „Mieter können dann bis auf die Etage ihrer Wohnung hochfahren, ohne Treppen benutzen zu müssen.“ Wie lange die Bauarbeiten dort dauern werden, konnte die Geschäftsführerin noch nicht sagen. Das hänge von den herrschenden Witterungsbedienungen und anderen Umständen ab.

Durch die hohen Ausgaben sollen die Mieten „moderat steigen“. „Jedoch hält sich der Preisanstieg in Grenzen“, ergänzt Bubke. Die genau Höhe der Mieterhöhung ist noch nicht festgelegt – die Mieter sollen benachrichtigt werden.

Von Paul W. Hiersche