Zusammenstoß mit Hund bei Cheinitz: Tier stirbt am Unfallort

pm/mih Zethlingen. Der Fahrer (71) eines Dacia Duster war am Donnerstagabend gegen 19.58 Uhr auf der K 1386 aus Richtung Zethlingen kommend in Richtung Cheinitz unterwegs.

Hier lief circa 800 Meter vor der Ortslage Cheinitz ein braun-weißer Hund (Näheres nicht bekannt) auf die Fahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß. Der Hund verendete an der Unfallstelle. Am Duster entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Halter des Hundes konnte bisher nicht ermittelt werden. Dieser wird gebeten sich bei der Polizei in Salzwedel unter der Rufnummer (03901) 8480 zu melden.

