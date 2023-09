Zusätzliche Unterrichtsstunde hat bisher kaum positive Effekte

Von: Christian Reuter

Auch an der Lessing-Ganztags-Gemeinschaftsschule geben die Lehrer seit April wöchentlich eine zusätzliche Stunde Unterricht. Dies mache sich dort aber bisher kaum bemerkbar, hieß es. © Zahn, Lydia

Seit April sollen alle unbefristet beschäftigten Lehrkräfte an Sachsen-Anhalts Schulen eine Stunde mehr pro Woche unterrichten. Die Regelung wurde von der Landesregierung beschlossen, um etwas gegen den Lehrermangel und das hohe Maß an Unterrichtsausfall zu unternehmen. Für Grundschullehrkräfte bedeutet die Neuregelung 28 statt bislang 27 Unterrichtsstunden, für Sekundarschul- und Gymnasiallehrkräfte 26 statt 25 Unterrichtsstunden pro Woche. Mit der Stunde Mehrarbeit soll ein Arbeitszeitvolumen von umgerechnet 500 Lehrkräften entstehen. Etwa 1000 Lehrer fehlen in Sachsen-Anhalt. Die AZ hat bei Schulen in Salzwedel nachgefragt, wie sich die Neuregelung auswirkt.

Salzwedel. „Wir hatten bisher bei der Unterrichtsversorgung keine riesigen Probleme, aber eine positive Auswirkung ist schon zu verspüren“, sagt Antje Tepper, Leiterin der Berufsbildenden Schulen des Altmarkkreises Salzwedel (BBS). Was ihr mehr Sorgen bereite, ist, dass die Schulsozialarbeiterin zum 1. Oktober aufhöre und dadurch dringend eine neue Mitarbeiterin benötigt werde. „Bewerbungen sind beim Träger, dem Verein für berufliche Bildung (VfB), oder bei uns in der Schule möglich“, führt Tepper aus.

„Es ist für alle eine Mehrbelastung“, äußert sich Beatrix Protz, Leiterin der Förderschule „Unterm Regenbogen“ zur zusätzlichen Stunde für die Lehrer. Nur die vier Seiteneinsteiger der Schule müssten keine zusätzliche Stunde unterrichten.



Aus Sicht von Protz kam die Einführung der Neuregelung zum falschen Zeitpunkt. „Im April stand unser Stundenplan schon, ich musste ihn neunmal ändern“, erklärt sie verärgert. Im vergangenen Jahr habe die Unterrichtsabdeckung an der Schule 58 Prozent betragen. Wie sich die Neuregelung bisher auswirkt, kann Protz noch nicht sagen.



„Wir haben davon im Moment nichts“, berichtet Kathrin Lütkemüller, Leiterin der Förderschule „J. H. Pestalozzi“.



Und sie erläutert auch den Grund: „Trotz, dass wir alle Ferien hatten, haben wir schon wieder etliche Krankheitsfälle. Dabei hat das Schuljahr erst angefangen.“

An der Schule würden zudem nicht nur Lehrer, sondern auch pädagogische Mitarbeiter fehlen. „Aber wir können uns keine Lehrer backen“, weiß auch Lütkemüller.



„Die zusätzliche Stunde macht bei uns nicht so viel aus, weil wir in 80-Minuten-Blöcken unterrichten“, erläutert Florian Anderson, stellvertretender Direktor der Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule.



Dadurch gebe es nur einen halben Block pro Woche mehr. Zudem seien nur die Kollegen, „die zum Stamm gehören“, von der Neuregelung betroffen. Aber: „Wir freuen uns über jedes bisschen, was uns hilft“, betont Anderson.