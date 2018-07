zsmmn als „Mannschaft“ verloren

zsmmn. Unter diesem etwas merkwürdigen Motto hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft versucht, ihren Weltmeistertitel in Russland zu verteidigen. zsmmn bedeutet neudeutsch „zusammen“, man spart einfach die Vokale ein.

Zu verantworten hat diesen sprachlichen Schwachsinn Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff – oder heißt der jetzt auch schon neudeutsch lvrbrhff? – im Vorfeld des Turniers. Genauso wie den Begriff „Die Mannschaft“ (von Nationalmannschaft ist da nicht mehr die Rede) und den englischen Slogan „Best never rest“, frei übersetzt „Der Beste schreitet immer weiter voran.“

Alle drei Werbesprüche hat das DFB-Team in den drei Vorrundenspielen in Russland ab absurdum geführt. Weder war da eine „Mannschaft“ auf dem Platz noch gab es Fortschritte. Und zsmmn war da auch in viel. Eher ein Gegeneinander. Also ein ggnnndr.

Im Fußball wird, mehr als in vielen anderen Sportarten, mit Werbung Geld verdient. Und beworben wird fast alles. Da wird das Eckenverhältnis vom örtlichen Möbelhaus präsentiert, die Einlaufkinder sponsert eine Fast-Food-Kette. Und schon D-Jugendliche werben auf ihren Trikots für heimische Autohäuser.

Besonders drastisch fällt der Werbe-Wahn bei den Stadien auf, die heute fast nur noch „Arenen“ heißen. Mit den absurdesten Folgen. In der Zweiten Bundesliga gab und gibt es Spielstätten, die Playmobil-Arena, Schauinsland-Arena oder gar Glücksgas-Arena heißen.

Besonders kurios war mal eine Werbe-Aktion des österreichischen Zweitligisten SC Wiener Neustadt, der den Namen seines Stadions – Arena kann man den Bolzplatz nun wirklich nicht nennen – per Losentscheid vergeben wollte. Als symbolisches Dankeschön an alle Geldgeber des Vereins. Im Lostopf befanden sich alle Sponsoren des klammen Klubs. Also Bauunternehmen, Firmen aus der Stahlindustrie, Versicherungen, weitere Dienstleister und andere Branchen. Der Sieger des Losverfahrens mag sich tatsächlich gefreut haben, dass das Stadion mehrere Monate lang kostenlos nach seinem Betrieb benannt wurde, Ob die Spieler des SC Wiener Neustadt sich ebenfalls freuten, mag bezweifelt werden. Sie liefen, kämpften und grätschten nämlich plötzlich in einem Stadion mit dem geradezu furchteinflößend klingenden Namen „Teddybär-und-Plüsch-Arena.“

Immerhin haben sie einige Spiele daheim sogar gewonnen. Vermutlich, weil sie zsmmn gekämpft haben.

Von Stefan Schmidt