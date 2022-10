Zeugen sehen, wie Frau in Salzwedel in Pkw gezerrt wird

Von: Michael Koch

Teilen

Polizei (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Symbolbild

Die Polizei erreichte am Dienstagnachmittag ein Notruf, der den Verdacht einer Freiheitsberaubung nahelegte.

pm Salzwedel – Zeugen schilderten am 11. Oktober, dass sie beobachtet hätten, wie mehrere Männer im Bereich des Südbockhorns eine junge Frau in einen PKW gezogen haben sollen. Die Polizei nahm umgehend umfangreiche Ermittlungen in direkter Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Stendal auf. In Tatortnähe befragten die Beamten mehrere Augenzeugen und sicherten Spuren.

Die Ermittlungen führten dazu, dass Kontakt mit der jungen Frau aufgenommen werden konnte und der Aufenthaltsort in Delmenhorst (Niedersachsen) festgestellt wurde. Die Beamten der niedersächsischen Polizei nahmen Kontakt zur Frau auf und stellten die körperliche Unversehrtheit fest.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat in Delmenhorst und Salzwedel dauern an.