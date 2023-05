Zehn von zwölf Garagenanlagen in Salzwedel sind noch voll belegt

Von: Armon Böhm

Teilen

Der größte Garagenkomplex mit 213 Stellplätzen befindet sich an der Gartenstraße. In den Ausschüssen Salzwedels stand früher noch eine Neubebauung im Raum. © Böhm, Armon

Insgesamt zwölf Garagenkomplexe, alle noch aus der DDR-Zeit, befinden sich auf städtischem Grund und Boden. Die meisten sind voll belegt, doch bei manchen lässt sich nicht nur von Leerstand, sondern auch von Zerfall sprechen.

Salzwedel – In ganz Salzwedel gibt es zahlreiche Garagenkomplexe. Insgesamt zwölf befinden sich auf städtischem Grund und Boden. Teils wird die Fläche verpachtet, teils sind die Garagen vermietet. Während die meisten Anlagen kaum auffallen, ist besonders eine am Zerfallen. Die AZ wandte sich an die Hansestadt, um mehr über die Garagen zu erfahren.

„Das Thema ist recht komplex“, äußerte Stadtsprecher Andreas Köhler einleitend. „Grundsätzlich war es zu DDR-Zeiten gängig, dass Bürger privat einen Antrag bei der Stadt stellen konnten, eine Garage auf städtischem Grund und Boden zu bauen“, führte er fort. Bei einer Zustimmung erhielt der Antragsteller einen Bodennutzungsvertrag, vergleichbar mit heutigen Pachtverträgen.



Unrat und hoher Leerstand: Der Garagenkomplex an der Reimmannstraße in Salzwedel ist kein schöner Anblick. © Böhm, Armon

Käme es zu einer Kündigung oder einem Todesfall ohne Erbe, so falle die Garage laut Stadtsprecher heutzutage in städtischen Besitz und könne von der Stadt vermietet werden. Während zehn der zwölf Komplexe komplett belegt sind, gibt es bei der Gartenstraße einen Leerstand von neun und an der Reimmannstraße, wo einige Garagen laut Köhler nicht mehr nutzbar sind, einen Leerstand von 35 Prozent.



Bereits 2019 berichtete die AZ von den Plänen einiger Stadträte, die Garagen abzureißen und die Fläche neu zu bebauen. Doch das Thema scheint mittlerweile in den Hintergrund gerückt zu sein. „Derzeit gibt es keine Pläne, Verträge zu kündigen“, versicherte der Stadtsprecher.



Garagen auf städtischem Grund und Boden Gartenstraße: 213 Garagen – Leerstand von 9 Prozent Reimmannstraße: 212 Garagen – Leerstand von 35 Prozent Ernst-Thälmann-Straße: 68 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Brückenstraße: 31 – Leerstand von 0 Prozent Feldstraße: 39 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Ebertstraße: 71 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Am Gesundbrunnen: 33 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Schäferstegel: 33 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Böddenstedter Weg: 18 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Gerstedter Weg: 15 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Uelzener Straße: 10 Garagen – Leerstand von 0 Prozent Garagengemeinschaft West: 17 Garagen – Leerstand von 0 Prozent