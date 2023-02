Ziemlich eng: Zaun an der Salzwedeler Stadtmauer versperrt seit Wochen den Weg

Von: Lydia Zahn

Bereits im November wurde der Auftrag zur Reparatur des Risses erteilt. Doch bisher ist nichts passiert, und der Zaun versperrt seit Wochen einen Großteil des Weges. © Zahn, Lydia

Seit Wochen steht ein Zaun an der Salzwedeler Stadtmauer und versperrt dadurch einen Großteil des Weges. Wegen eines Risses in der Mauer wurde der Bereich abgesperrt. Doch die Reparaturarbeiten lassen auf sich warten.

Salzwedel – An der Stadtmauer entlang zu gehen, die parallel zur Jeetze verläuft und sich über mehrere hundert Meter durch die alte Hansestadt zieht, ist eigentlich ein schöner Weg für einen Spaziergang.

Schließlich sieht man kaum mehr als grüne Bäume, einen kleinen Fluss und eben die geschichtsträchtige Mauer – wenn nicht gerade wieder herumliegender Müll für einen bitteren Beigeschmack sorgt (siehe obenstehenden Artikel). Doch seit einigen Wochen sorgt ein Absperrzaun kurz vor der Einmündung zum Neuperver Tor in Richtung Gymnasium für Ärger. Denn das Gitter versperrt einen Großteil des Weges.

„Man kommt kaum vorbei“, ärgert sich ein Salzwedeler, der gerade mit dem Fahrrad unterwegs ist. Vor allem bei diesem nasskalten Wetter sei der Weg besonders rutschig. Beim Ausweichen komme man dem Abgrund und dem Fluss durch den geringen zur Verfügung stehenden Platz gefährlich nah, schildert der Mann.



Der Riss am Schalenturm zur Vorderseite, also zum Gehweg hin, zieht sich über zwei Meter. © Zahn, Lydia

Doch warum ist die Mauer überhaupt seit Wochen abgesperrt? Die AZ hakte bei der Stadt nach und erfuhr, dass ein Riss, der sich vertikal über zwei Meter durch die Stadtmauer zieht, instand gesetzt werden muss. „Der Auftrag zur Reparatur der Stadtmauer wurde bereits im November 2022 erteilt“, führt Kirsten Schwerin von der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit / Wirtschaftsförderung der Hansestadt aus. Doch aufgrund von schlechten Witterungsbedingungen hätten die Arbeiten zum Erhalt der historischen Stadtmauer nicht begonnen werden können. Der Zaun steht trotzdem schon.



Zuletzt wurde die Stadtmauer im Jahr 2000 instand gesetzt. Sie besteht aus einem inneren Feldsteinkern und einer äußeren Schale aus Klosterformatziegeln, schildert Schwerin den historischen Bau. Den Riss am Schalenturm gebe es nur an der Vorderseite zum Weg. An der Hinterseite und auf der Mauerkrone seien keine Schäden erkennbar. Um aber nicht die gesamte Schale der Stadtmauer abreißen zu müssen, sondern zu erhalten, sollen mehrere Metallanker eingesetzt werden. „So wird der Verbund zum tragenden Kern der Mauer hergestellt“, erklärt die Stadtsprecherin. Die Gesamtkosten inklusive weiterer Reparaturen belaufen sich auf 10 500 Euro.



Sobald die Witterung es erlaubt, werde mit der Reparatur begonnen, versichert Schwerin. Bis die Arbeiten abgeschlossen sind, müssen die Fußgänger und Radfahrer dem Zaun noch ausweichen.