Zahl der Scharlacherkrankungen nehmen auch in und um Salzwedel zu

Von: Armon Böhm

In ganz Sachsen-Anhalt häufen sich die Scharlachinfektionen. Zu den häufigsten Symptomen gehören u. a. Fieber, Hautausschlag, Halsschmerzen und eine dunkelrote Zunge. © Pleul, Patrick

Die Anzahl der Scharlachfälle in ganz Sachsen-Anhalt explodiert. Daher wandte sich die AZ an den Altmarkkreis Salzwedel, um herauszufinden, wie es in und um die Hansestadt aussieht.

Salzwedel / Altmarkkreis – In ganz Sachsen-Anhalt explodiert die Anzahl an Scharlachfällen bei Kindern. Rund 2700 gemeldete Fälle registrierte das Landesamt für Verbraucherschutz bereits für 2023. Wobei die Dunkelziffer noch viel höher sein dürfte, da die von Bakterien des Typs A-Streptokokken ausgelöste Infektion nicht meldepflichtig ist. Die AZ wandte sich an den Altmarkkreis Salzwedel, um zu erfragen, ob und in welchem Umfang diese Infektionswelle die Hansestadt und den Kreis trifft.

Allein in Salzwedel seien dieses Jahr laut Pressestelle der Kreisverwaltung erst 18 Fälle gemeldet worden. Auch hier vermutet der Kreis allerdings, „dass die Dunkelziffer an Scharlach erkrankten Personen deutlich höher sein dürfte, als die Anzahl der gemeldeten Fälle.“



19 in einer Woche

Beachtlicher werden die Zahlen wiederum beim Blick auf den gesamten Altmarkkreis, denn da liegt die Anzahl an Scharlacherkrankungen bei bisher 185 gemeldeten Fällen (Stand 24. Juli). „Begonnen hatten die Scharlachfälle in der sechsten Kalenderwoche mit sechs Fällen“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung. Der Höchstwert an Fallaufkommen wurde in der 18. Kalenderwoche mit 19 Fällen registriert.



Scharlachfälle im Altmarkkreis 13. Kalenderwoche: 14 Fälle

14. Kalenderwoche: 8 Fälle

15. Kalenderwoche: 4 Fälle

16. Kalenderwoche: 10 Fälle

17. Kalenderwoche: 11 Fälle

18. Kalenderwoche: 19 Fälle

19. Kalenderwoche: 14 Fälle

20. Kalenderwoche: 5 Fälle

21. Kalenderwoche: 11 Fälle

22. Kalenderwoche: 4 Fälle

23. Kalenderwoche: 3 Fälle

24. Kalenderwoche: 7 Fälle

25. Kalenderwoche: 2 Fälle

26. Kalenderwoche: 3 Fälle

27. Kalenderwoche: 2 Fälle

28. Kalenderwoche: 0 Fälle

29. Kalenderwoche: 1 Fälle

Zwar mögen auch diese Zahlen erst einmal überschaubar wirken, doch bei einem Blick auf die gemeldeten Scharlachfälle der letzten Jahre wird schnell klar, welchen Umfang die aktuelle Welle doch hat. Im gesamten Jahr 2022 waren es gerade einmal 33 gemeldete Scharlacherkrankungen im Altmarkkreis Salzwedel. 2021 waren es sogar nur vier Fälle. 2020 kam die Anzahl an Infektionen auf 52 und 2019 auf 25. „Festzustellen ist, dass der Altmarkkreis in den Jahren zuvor weniger Scharlacherkrankungen registriert hat“, kommentierte der Kreis.



Das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt vermutet hinter der Häufung von Scharlach eine Art Nachholeffekt nach den Hygiene-Maßnahmen der Corona-Pandemie. Eine Impfung gibt es nicht. Zu den typischen Symptomen einer Scharlacherkrankung, die überwiegend Kinder betrifft, gehören Fieber, Hautausschlag, geschwollene Mandeln, Halsschmerzen sowie Schmerzen beim Schlucken und eine dunkelrote Zunge, auch bekannt als Himbeer- oder Erdbeerzunge.



Schnelle Behandlung

„Scharlach sollte möglichst schnell erkannt und antibiotisch behandelt werden“, äußerte die Kreisverwaltung auf die Frage, wie ein schwerer Krankheitsverlauf verhindert werden könne. Sollte ein Kind in einer Gemeinschaftseinrichtung betroffen sein, so sei die Einrichtung „angehalten, einen Aushang über das Auftreten der Infektionskrankheit zu tätigen, um andere Eltern zu informieren und zu sensibilisieren“.