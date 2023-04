Geschätzte Kosten von 3,5 Millionen Euro

Wobau Salzwedel will auf altem Brauereigelände Wohnhaus errichten

Von: Christian Reuter

Christian Märtens, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Salzwedel, zeigt auf die Hopfendarre an der Nicolaistraße. Auf dem Grundstück will die Wobau ein Mehrfamilienhaus errichten. Dies ist aber erst möglich, wenn das Landesverwaltungsamt den Abriss des Turmes genehmigt. © Christian Reuter

Die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) der Stadt Salzwedel will auf einem ehemaligen Brauerei-Grundstück in der Innenstadt ein Mehrfamilienhaus errichten. Noch steht dem Vorhaben allerdings ein Turm im Weg, die Hopfendarre. „Wir sind dabei, eine denkmalrechtliche Genehmigung zum Abriss zu erwirken. Vorher wollen wir das Grundstück nicht erwerben“, sagt Wobau-Geschäftsführer Christian Märtens.

Salzwedel. Die Mitglieder des Arbeitskreises Salzwedeler Altstadt (ASA) kämpfen gegen den Abriss der Hopfendarre und setzen sich für den Erhalt des Turmes ein, der an die Zeit der Salzwedeler Braukunst erinnert. Doch Märtens sagt: „Das Ansinnen von der ASA und anderen, das Gebäude in einen Neubau zu integrieren, ist nicht mehr machbar. Zustand und Statik sind zu schlecht. Es gibt Gründungsrisse in den Wänden.“

„Wirtschaftlich für uns nicht umsetzbar“

Er sei eigentlich ein Freund des Denkmalschutzes, aber die wirtschaftliche Umsetzbarkeit müsse auch gegeben sein, „und die ergibt sich für uns hier nicht“.



An der Hopfendarre informiert der Verein ASA über das historische Gebäude. © Christian Reuter

Doch wie kam der Wobau-Geschäftsführer überhaupt darauf, dass das alte Brauereigrundstück, das früher einmal der Familie Wande gehörte, ein Bauplatz für ein neues Wohnhaus werden könnte? „2019 habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Ich fahre jeden Tag an dem Grundstück vorbei und habe mich dann beim Bauamt dazu erkundigt“, berichtet Märtens. Ergebnis: Die 889 Quadratmeter große Fläche sei nach einer Insolvenz übrig geblieben und gehöre jetzt zur Nachtragsverwaltung. Das Grundstück habe einen negativen Wert.



Bereits 2013 sei erstmals durch den Altmarkkreis eine sogenannte Ersatzvornahme vorgenommen worden, das heißt, es seien Teile des Gebäudekomplexes abgerissen worden, weil diese auf die Straße zu stürzen drohten.



Zurück zur Gegenwart und den Plänen, die die Wobau mit dem Grundstück hat. „Wir wollen dort ein Mehrfamilienhaus mit drei Etagen und neun Wohnungen errichten“, erklärt Märtens. Vorgesehen sind Zwei- bis Vierraumwohnungen für alle Generationen. Deshalb ist auch ein Aufzug geplant.

Geschätzte Kosten von 3,5 Millionen Euro

Die Baukosten beziffert der Wobau-Chef mit rund 3,5 Millionen Euro. Allerdings sei das nur eine Schätzung, die schon wieder neun Monate alt sei. Die tatsächliche Höhe der Investition könnte also noch höher ausfallen. Und mit einer Förderung sei nicht zu rechnen. Märtens: „Es gibt kein geeignetes Programm, das wir nutzen könnten.“



Doch noch sei die Wobau damit beschäftigt, beim Landesverwaltungsamt eine denkmalrechtliche Genehmigung zum Abriss der Hopfendarre zu erwirken. Der Antrag sei bereits 2021 gestellt worden. Seit dem Sommer 2022 gebe es einige Nachforderungen der Behörde. „Wir sind dabei, die entsprechenden Gutachten erstellen zu lassen“, erklärt Märtens.



Wenn die Genehmigung zum Abriss des Turmes vorliege, werde es voraussichtlich noch etwa zweieinhalb Jahre bis zur Fertigstellung des Wohnhauses dauern.