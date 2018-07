„Wir lassen uns nicht als Nazis bezeichnen“

Kuhfelder Sportler sind stinksauer über offenen Brief

+ © Benecke, Holger Das „Dorfstadion der Freundschaft“ soll angeblich von „Hakenkreuz Kuhfelde“ beherrscht werden. So nennt es ein offener Brief einer Initiative, die sich „Augen auf“ nennt. Foto: Benecke © Benecke, Holger

Kuhfelde. Der Kuhfelder Sportverein soll ein Sammelbecken Rechtsgesinnter sein. Das jedenfalls wird in einem offenen Brief zu rechter Gewalt in Salzwedel von einer Initiative, die sich „Augen auf“ nennt, suggeriert.