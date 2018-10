Wildes Parken und Müll

Brietzer Ortschaftsrat will Brummifahrern Einhalt gebieten

+ © Zahn Kurz knapp und knackig trug Brietz´ Ortsbürgermeister Wolfgang Kappler (r.) die anstehenden Themen seinen Räten vor. © Zahn

za Chüttlitz. Der Brietzer Ortschaftsrat hat am Montagabend im Chüttlitzer Dorfgemeinschaftshaus mehrere Probleme und deren Lösung in der Ortschaft thematisiert. So soll auf dem Friedhof in Brietz die schadhafte Tür der Trauerhalle erneuert werden.