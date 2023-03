Wie sich künstliche Intelligenz auf Schulen in Salzwedel auswirkt

Von: Armon Böhm

Teilen

In nur wenigen Sekunden schreibt ChatGPT einen kleinen Aufsatz über Salzwedel. Doch ein prüfender Blick schadet nicht. Das in der dritten Zeile erwähnte Kunsthaus Meyenburg befindet sich beispielsweise eigentlich in Thüringen. © Böhm, Armon

Künstliche Intelligenz wird stetig weiter entwickelt. Doch wie gehen Lehrerinnen und Lehrer damit um, wenn Bots wie ChatGPT bereits ganze Aufsätze schreiben können? Die AZ sprach mit einigen Sekundarschulen in Salzwedel.

Salzwedel – Die künstliche Intelligenz (KI) befindet sich auf dem Vormarsch und bietet bereits jetzt zahlreiche Möglichkeiten. Mit ChatGPT, ein sogenannter Chatbot, geschaffen vom US-amerikanischen Unternehmen OpenAI, lassen sich erstmals komplexe und lange Texte mit perfekter Grammatik erschaffen. Ein Angebot, das natürlich besonders bei Schülerinnen und Schülern beliebt ist. Die AZ wandte sich daher an einige Schulen in Salzwedel, um darüber zu reden, wie mit solcher Technik zukünftig umgegangen wird.

„Ich habe schon Angst, wohin sich das entwickelt“, schilderte Heike Herrmann, Schulleiterin der Salzwedeler Ganztags- und Gemeinschaftsschule Lessing. Gleichzeitig räumte Herrmann ein, sich noch nicht wirklich mit dem Thema befasst zu haben. „Das darf allerdings nicht an uns Lehrern vorbeigehen“, verdeutlichte sie. Zum Glück machte Alina Herz, Referendarin an der Lessing-Schule und am Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium in Salzwedel, genau dieses Thema zum Inhalt ihres Kolloquiums an der Ganztagsschule.



„Nicht immer richtig“

„Ich habe an beiden Schulen eine Umfrage gemacht und es gibt durchaus schon einige Schüler, die ChatGPT nutzen – besonders viele in der Oberstufe des Jahn-Gymnasiums“, teilte Referendarin Alina Herz im AZ-Gespräch mit. Herz ist sich aber sicher: „Wir können uns nicht versperren und KI verbieten. Wir sollten stattdessen ein Bewusstsein dafür vermitteln, die Ergebnisse der KI zu überprüfen, da nicht immer alles richtig ist.“



ChatGPT im Test

Dies merkte die AZ beim Testen der KI. Wir fragten den Chatbot von OpenAI, ob er uns einen Aufsatz über die Hansestadt Salzwedel schreiben kann. Wenige Sekunden später antwortete die KI: „Ja, gerne kann ich Ihnen einen Aufsatz über die Hansestadt Salzwedel schreiben.“ Mit insgesamt 244 Wörtern beschrieb ChatGPT daraufhin die Stadt, die für ihren Baumkuchen und die vielen Fachwerkhäuser bekannt ist. Doch beim Lesen fiel schnell auf, dass sich das im Text erwähnte Kunsthaus Meyenburg doch gar nicht in Salzwedel befindet, sondern in Thüringen. Viele andere Details waren allerdings korrekt und leserlich verpackt.



„Nur Schwachsinn“

Jens Winter, stellvertretender Leiter der Jeetze-Schule in Salzwedel, hat ChatGPT ebenfalls mit einigen Schülern ausprobiert. „Wir haben den Bot nach einer Gedichtinterpretation gefragt. Da kam aber nur unbrauchbarer Schwachsinn raus. Die KI hatte keinen Zugriff auf das Gedicht, nach dem wir gefragt hatten“, erzählte Winter über seine Erfahrung. Das Kollegium der Jeetze-Schule solle bald eine Fortbildung zum Thema KI erhalten.



Aber wie genau funktioniert ChatGPT überhaupt? Auch dies kann der Bot selbst erklären: „Mein Funktionsprinzip basiert auf künstlicher Intelligenz, speziell auf der Methode des maschinellen Lernens. Ich habe Zugriff auf riesige Datenbanken von Texten, die von Menschen geschrieben wurden, wie Bücher, Artikel, Nachrichten und dem Internet.“ Aufbauend auf diese Datenbanken lernt der Bot, wie er Sprache verstehen und auch selbst generieren kann. Nach ähnlichen Prinzipien funktioniert beispielsweise auch Dall-E. Eine weitere KI von OpenAI, die allerdings statt Texten Bilder auf Grundlage von schriftlichen Anweisungen generiert.