Wie die Tannes aus Salzwedel dem Wassermangel in ihrem Paradies begegnen

Von: Christian Reuter

Roswitha Tanne hat sich gemeinsam mit ihrem Mann Heinz an der Salzwedeler Reimmannstraße ein wahres Gartenparadies geschaffen. Besucher sind übrigens gerne gesehen, und das ohne Anmeldung. © Christian Reuter

Ein Garten mit bunt blühenden Blumen mitten im Sommer, und das trotz Klimawandel und damit verbunden zunehmender Trockenheit. Dies ist kein Wunschtraum, sondern Realität an der Salzwedeler Reimmannstraße. Dort haben sich Roswitha und Heinz Tanne ein wahres Gartenparadies geschaffen. Dahinter steckt allerdings nicht nur jede Menge guter Pflege, sondern auch ein intelligentes Wassermanagement, was anderen Hobbygärtnern gerne zur Nachahmung empfohlen wird.

Salzwedel. Wer den Garten von Familie Tanne zum ersten Mal betritt, kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Überall grünt und sprießt es. Lediglich dem Rasen ist zumindest stellenweise die längere Trockenheit anzusehen.

„Wir fangen jeden Tropfen Regen auf, es darf nichts vergeudet werden“, sagt Roswitha Tanne. Und ihr Ehemann fügt erklärend hinzu: „Wir haben drei Behälter mit jeweils 1000 Litern und dazu noch mehrere große Tonnen im Garten stehen. Überall, wo eine Dachrinne ist, wird der Regen aufgefangen.“



Allein die Fläche an Gemüsebeeten umfasst rund 300 Quadratmeter, der Garten insgesamt 1500 Quadratmeter. © Christian Reuter

Das Wasser könne auch auf der gesamten rund 1500 Quadratmeter großen Gartenfläche versickern, es gebe keine betonierten Bereiche. Dazu kommt noch ein weiterer Kniff: Auf den Blumenbeeten gibt es fast keine Lücken, der Boden ist kaum zu sehen.



Pure Gartenidylle: Natürlich darf auch ein kleiner Teich mit Goldfischen und Fröschen nicht fehlen. © Christian Reuter

„Es wird ganz dicht gepflanzt, damit der Boden nicht austrocknet. Der Boden muss beschattet werden, um die Feuchtigkeit zu halten“, erläutert Roswitha Tanne. Dadurch benötigten die Blumen gar nicht so viel Wasser. Im Unterschied zu den Gemüsebeeten, dort müsse man mehr bewässern, wenn man ordentliche Erträge erzielen wolle. Und das Engagement von Roswitha und Heinz Tanne zahlt sich aus. Sie ernten Kartoffeln, Möhren, Kohlrabi, Gurken, Bohnen, Tomaten, Zucchini, Radieschen, Schwarzwurzeln, Mangold, Zwiebeln, Rotkohl, Mairüben. Und das ist nur das Gemüse. Dazu kommt noch das Obst wie Johannisbeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren, Erdbeeren, Weintrauben. Nicht zu vergessen die Bäume mit Pflaumen, Sauerkirschen, Äpfeln, Quitten und Mirabellen. Wer sich den Garten einmal anschauen will, wird von Roswitha und Heinz Tanne gerne willkommen geheißen. Sie verkaufen auch einen Teil ihrer Ernte. Den einen oder anderen Tipp von Gärtner zu Gärtner gibts umsonst dazu. Seit Kurzem wächst übrigens auch ein Feigenbaum in Tannes Garten. Die Pflanze kommt vor allem im Mittelmeerraum vor, gedeiht aber auch bei uns immer besser. Der Klimawandel macht es möglich.



Ein Feigenbaum wurde erst vor Kurzem gepflanzt. Der Baum wächst vor allem am Mittelmeer, gedeiht aber auch bei uns. © Christian Reuter