Wie die Parteien in Salzwedel und der Altmark online aufgestellt sind

Wer hat mehr Follower?

+ © Böhm, Armon Facebook: Die Plattform, auf der fast alle altmärkischen Parteien zu finden sind. © Böhm, Armon

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Armon Böhm schließen

Soziale Medien sind mittlerweile ein unbestreitbarer Teil des modernen Wahlkampfes. Aber wie sind die Parteien in Salzwedel und der Altmark online aufgestellt? Die AZ surfte zur Recherche durch die Weiten des Internets.

Salzwedel / Altmark – Der moderne Wahlkampf schlägt sich schon längst nicht mehr nur auf den Straßen. Stattdessen gewinnen soziale Medien bereits seit Jahren immer mehr an Bedeutung. Aber wie sieht es mit den politischen Parteien in und um Salzwedel aus? Die AZ surfte durch das Internet, um in Erfahrung zu bringen, wie die altmärkischen Vertretungen online aufgestellt sind.

Hinweise vorab: Bei der Recherche wurde der Fokus ausschließlich auf die Parteien gelegt, die im Salzwedeler Stadtrat vertreten sind. Da nicht alle Ortsverbände einen eigenen Online-Auftritt besitzen, sind bei den gesammelten Daten auch Kreis- oder Regionalverbände, die eine größere Zielgruppe haben, berücksichtigt. Alle Angaben sind Stand 1. September.



Auf einer Plattform sind fast alle zu finden: Facebook. Die AfD liegt dort mit den meisten Followern (siehe Infokasten) unter „AfD Altmark West“ weit vorne. Verwaltet wird dieser teils von Kreisverbandsvorsitzenden Sebastian Koch. Von einer großen Reichweite sei laut Koch dennoch nicht die Rede. „Aktuell haben wir um die 300 bis 400 Konten, die unsere Beiträge sehen. Vor zwei Jahren waren es noch um die 20 000 bis 30 000“, schilderte der AfD-Politiker, der einen Eingriff von der Plattform vermutet. Von einem Account auf X, ehemals bekannt als Twitter, wisse Koch zwar nichts, doch es lässt sich ein X-Profil unter „@AfD_AltmarkWest“ mit einem Beitrag sowie nur einem Follower finden.



Als Nächstes kommen die Freien Wähler, die je einen Facebook-Account für die Hansestadt Salzwedel und für die gesamte Altmark besitzen. Unter dem Namen „freiewaehleraltmark“ kommen sie außerdem auf Instagram auf 230 Follower und als einzige Partei auch auf TikTok auf 45 Follower.



Die SPD hat ebenfalls zwei Facebook-Seiten – eine für die Stadt und eine für den Altmarkkreis. Dazu kommt noch der Instagram-Account „spd_aksalzwedel“ mit 88 Followern. „Wir haben eine eigene Richtlinie, dass wir nur Beiträge mit Bezug zur Stadt oder Region teilen“, sagte Robert Drews, SPD-Ortsvorsitzender, der sich mit um die Accounts kümmert.



Bei den Grünen liegt die Verantwortung für die sozialen Medien bei Robin Ebbrecht aus Stendal. Auf allen Plattformen, auf denen sie vertreten sind, agieren sie als Kreisverband für beide altmärkischen Kreise. Neben Facebook sind sie unter „altmarkgruene“ mit 606 Followern auf Instagram sowie unter „@AltmarkGruene“ mit 260 Followern auf X.



Die Linke ist auch neben Facebook auf X („@DieLinke_AS“, 260 Follower) und auf Instagram („dielinke_as“, 156 Follower) auffindbar. Raik Ohlmeyer, Mitglied des Landes- sowie des Ortsvorstandes der Linken, der sich um die Accounts kümmert, ist mit dem Online-Auftritt unzufrieden. Er habe nicht genügend Zeit, um diese ausgiebig zu füllen.



Eingeschlafen ist die regionale Facebook-Seite von der CDU, die seit 2018 keinen Beitrag mehr teilte. Regionalgeschäftsführer Michel Földi bestätigte der AZ aber, dass der Account bald wieder gefüllt werde. Und als einziges komplett nicht auf sozialen Medien ist Salzwedel-Land.