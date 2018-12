Westaltmark liegt deutlich unter Bundesdurchschnitt

Karambolage-Atlas 2018: Jedes zehnte Kraftfahrzeug in Unfall verwickelt

Der Karambolage-Atlas 2018 schlüsselt die Unfälle auch nach Automarken und Schadensarten auf.

mit Berlin / Altmarkkreis Salzwedel. Zuletzt gab es weniger Verletzte im Straßenverkehr, dafür viele Blechschäden. In keinem anderen Bundesland kracht es öfter als in Berlin. Besonders viele Schäden gibt es an Fahrzeugen der Premium-Marken.