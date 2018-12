Werden wir immer bequemer?

Insgesamt 23.000 Mitarbeiter: So viele Beschäftigte haben die Paket-Zustelldienste in Deutschland während der Vorweihnachtszeit in diesem Jahr zusätzlich eingestellt, um der Flut von Aufträgen Herr zu werden.

Vor allem in der Adventszeit boomt das Geschäft mit der Internet-Bestellung: Bequem zu jeder Uhrzeit daheim die gewünschten Artikel anklicken und auf die Lieferung warten. Einfacher geht es nicht. Das erspart den beschwerlichen Weg in die Geschäfte, die Parkplatzsuche in den Innenstädten, das Schlangestehen an der Kasse, das Wegschleppen der Ware bis zum eigenen Auto. Auch wenn die Einzelhändler in den vier Advents-Wochen immer noch ein Fünftel des Jahresumsatzes verbuchen: Immer mehr Deutsche bestellen daheim und machen keinen klassischen Advents-Einkaufsbummel mehr.

Gerade für die Kunden in der Altmark hat der Klick im Internet aber auch Vorteile. Denn der Weg in die nächste Großstadt ist oft weit. Werktags ist dazu ohnehin kaum Zeit – und am Wochenende ballt sich dann alles in den Ballungsgebieten. Da ist das Einkaufen vom heimischen Sofa aus doch viel bequemer.

Stichpunkt bequem: Werden wir tatsächlich immer bequemer? Immer mehr Menschen nutzen, wenn sie Hunger haben, einen Lieferservice, lassen sich Pizza und anderes ins Haus bringen – obwohl sich die Lokalität manchmal nur ein paar Schritte entfernt befindet. Und in der eigenen Wohnung? Fernbedienungen regeln fast alles. Zur Erinnerung: Unsere Großeltern mussten noch – man mag es kaum glauben – vom Sofa aufstehen und höchstselbst zur Flimmerkiste gehen, um ein anderes Programm einzuschalten oder die Kiste leiser zu stellen. Heutzutage steht man allenfalls auf, um nach ein paar Monaten die Batterien in der Fernbedienung zu wechseln. Und Rasenmähen? Total altbacken. Es gibt doch diese tollen vollautomatischen Rasenroboter, wahlweise auch als Roboter-Staubsauber für das eigene Wohnzimmer. Nur keinen Schritt zu viel machen, nur nicht bewegen.

Gleichzeitig werden wir Deutschen immer dicker, bekommen immer öfter typische Wohlstands-Leiden wie Diabetes. Weil wir uns immer weniger bewegen?

Und fahren wir dann in die Stadt, um uns vom nächstbesten Facharzt behandeln zu lassen, dann suchen wir erfolglos einen Parkplatz. Nicht, weil so viele andere Menschen zum Einkaufen fahren. Sondern, weil immer mehr Paket-Zustellfahrzeuge die Innenstädte blockieren.

Von Stefan Schmidt