Wenn Dürre auf Bürokratie trifft

Bauern hoffen auf schnelle Hilfe vom Land – doch dieses muss zunächst klären, wie es helfen darf

+ © Heymann, Jens Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) ließ sich gestern von Agrarerzeugergemeinschaftschef Frank Pieper einen der Ställe der Pretzierer Genossenschaft zeigen. Die Bauern der Region kämpfen mit Futtermangel für ihre Tiere. Fotos: J. Heymann © Heymann, Jens

Pretzier. Die anhaltende Dürre in der Altmark macht den hiesigen Landwirten mehr und mehr zu schaffen. Nun erhoffen sie sich Hilfe durch die Landesregierung. Gestern sah sich Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) zwei Betriebe in Pretzier und Brewitz an.