Weniger Händler und Besucher auf dem Salzwedeler Bauernmarkt

Von: Christian Reuter

Jens Reichardt aus Sanne-Kerkuhn (r.) kauft gerne am Stand von Thomas Gießel auf dem Salzwedeler Bauernmarkt ein. Doch sowohl die Zahl der Händler als auch der Kunden ist zurückgegangen, hieß es vor Ort. © Christian Reuter

Auf dem Salzwedeler Bauernmarkt gab es zuletzt weniger Händler. Hat sich das vielleicht auch auf die Besucherzahlen ausgewirkt? Die Altmark-Zeitung erkundigte sich vor Ort nach der aktuellen Situation und befragte Händler, Kunden sowie den Marktbetreiber Jost Fischer.

Salzwedel. Einen Rückgang der Händlerzahl kann Thomas Gießel aus Bretsch bestätigen, der Obst und Gemüse anbietet: „Manche haben sich zurückgezogen, einige altersbedingt. Auch der große Käsewagen fehlt jetzt, er hatte wohl zu wenig Umsatz.“

Allerdings gebe es im Winter immer weniger Händler als in der warmen Jahreszeit. Einige Produkte seien eben nur in der Saison aus der Region zu erhalten, wie zum Beispiel Erdbeeren und Spargel.

Und wie sieht es mit den Besuchern aus? „Früher habe ich durchweg 100 Kunden bedient. Heute muss ich froh sein, wenn ich noch 20 bis 30 am Tag habe“, sagt Gießel, der schon seit 23 Jahren auf dem Bauernmarkt zu finden ist. Einen Rückgang der Besucherzahlen habe es bereits mit der Euro-Einführung gegeben, aber seit dem Beginn der hohen Inflation im vergangenen Jahr kämen deutlich weniger Kunden.



„Die Menschen haben die Kohle nicht mehr, das Volk wird klammer“, stellt Gießel fest und macht die verschiedenen Krisen dafür verantwortlich.



Das sieht Jens Reichardt aus Sanne-Kerkuhn ähnlich. Er kauft öfters auf dem Bauernmarkt ein und hat auch beobachtet, dass es weniger Händler gebe. „Corona hat ganz schön zugeschlagen“, nennt er einen möglichen Grund. Andere hätten altersbedingt aufgegeben. Teilweise handele es sich auch um Anbieter von Spezialprodukten, die nun nicht mehr vertreten seien, wie der Wildhof Plönnigs aus Molitz, der Wildfleisch angeboten habe.

Zum Glück gebe es aber noch genügend Händler. „Der Bauernmarkt ist ja ein beliebter Treffpunkt, er wird sehr gut angenommen“, betont Reichardt. Bestes Beispiel dafür ist Ilona Kühn aus Lüchow, die mit einem Bekannten regelmäßig den Bauernmarkt in Salzwedel besucht: „Wir kommen sehr gerne hierher, weil wir so freundlich bedient werden und uns unterhalten können.“ Und wegen der regionalen Produkte wie Obst und Wurst. Meistens würden sie Hochzeitssuppe zum Mittag essen, das war auch am Donnerstag, 2. Februar, der Fall. Nach Einschätzung von Ilona Kühl sei die Zahl der Händler um die Hälfte zurückgegangen.

Weniger Anbieter als früher beobachtet auch eine Salzwedelerin, die namentlich nicht genannt werden will. Sie habe aber ihre drei Stammhändler und sei deshalb davon nicht betroffen. Das Unternehmen Maiko Fleischer aus Lübbow hat seit vielen Jahren auf dem Bauernmarkt mehrere Stände und neben Obst und Gemüse auch Blumen im Angebot. „Die Stammkundschaft ist immer da. Wir unterstützen die Bauern in unserer Region“, erklärt der Angestellte Frank Schmischke.



Marktbetreiber Jost Fischer könne eine generelle Kaufzurückhaltung bei den Kunden noch nicht feststellen. „Nur am Monatsende wird es immer weniger, weil das Geld ausgeht.“ Fischer hat aber noch gute Nachrichten zu verkünden. „Wir bekommen zwei neue Händler.“



Der eine, Reinhard Rundstedt, Hobbyimker aus Seehausen, sei bereits am 9. Februar erstmals auf dem Markt dabei. Der andere, Jürgen Meyer-Roschau aus Jahrstedt, biete voraussichtlich ab Ende des Monats Biorindfleisch an.