Was die Landwirtschaft der Altmark der Dürre entgegensetzt

Von: Leif Goetzie

Hoch und weit schießt diese Beregnungsanlage das Wasser über das große Feld. Modernere Anlagen steuern über Sensoren bereits Zeitpunkt, Ort der Bewässerung zielgenauer, sind aber teuer in der Anschaffung. © Bauernverband Altmarkkreis Salzwedel

2003 und 2018 gab es sogar öffentliche Hilfsgelder. In den anderen Jahren stand es um Regen für die Landwirte nur marginal besser. Wie also den Dürren begegnen? Die Geschäftsführerin des Kreisverbandes gibt sich gelassen.

Salzwedel – Albert Hammond sang 1972 den erfolgreichen Titel „It never rains in Southern California“. Nimmt man die letzten Jahre zum Vergleich, wäre eine deutsche Coverversion mit der Westaltmark sicher nicht ganz unzutreffend. „Die Landwirtschaft ist leidensfähig. Wir sind Optimisten und hoffen immer auf Regen“, sagt die Geschäftsführerin des Bauernverbandes Altmarkkreis Salzwedel, Annegret Jacobs, zwar mit einem Lächeln. Aber wo, wenn nicht in der Region um Salzwedel, wird dieser Zweckoptimismus auch gebraucht? Denn der Landstrich ist einer der Dürrsten in ganz Deutschland.

Schlimm sei nicht nur die sommerliche Durststrecke, sondern der vor allem mittlerweile häufig bereits schlechte Start ins Regenjahr. „Die Vorsommertrockenheit im April, Mai ist zu einem Problem geworden“, gibt auch Jacobs unumwunden zu. Mittel habe man dann nur wenige. Warten, hoffen oder schlussendlich beregnen.



Geänderte Produkte

Ein Ansatzpunkt des Umgangs damit ist, dass die Landwirte der Region vielfach ihr Sortiment mittlerweile zum Teil darauf abstellen, dass sie von oben wenig zu erwarten haben. Und mit „oben“ ist an der Stelle der Himmel gemeint. Dabei scheint beispielsweise der Mais so leidensfähig wie die Landwirte selbst. „Wenn es lange nicht geregnet hat und dann Niederschlag erfolgt, gibt das der Pflanze einen Schub,“ weiß die Geschäftsführerin aus Erfahrung. Der Mais hat gegenüber der beliebten, aber durstigen Kartoffel so einen Standortvorteil. Aber auch die Mais-Silos müssten wieder einmal aufgefüllt werden, für Viehfutter. Derzeit seien sie etwa noch halb voll, so Jacobs.



Wasser, das rare Gut

Neben der Nutzform der landwirtschaftlichen Flächen arbeiteten die Landwirte aber auch an ökonomischeren Beregnungsformen. Nicht ohne Grund. Denn auch Landwirte haben Kontigentgrenzen durch die wasseramtlichen Entnahmerechte. Werden die überschritten, „gibt es richtig Lack“, formuliert es Jacobs drastisch.



Böden clever genutzt

Aber moderne, sensorbetriebene Anlagen, seien natürlich teuer. Daher werden Flächen auch so gestaltet, dass die vorhandenen Anlagen mehr Sinn ergeben. Da viele Flurstücke naturgemäß eckig, Beregnung häufig kreisförmig ausgeführt werden, platzierten Landwirte Feldgehölze in den schlecht erreichbaren Ecken.



Eine andere Möglichkeit ist, die Wasserspeicherfähigkeit des Bodens mechanisch mit dem Striegel zu bearbeiten. Dabei wird Unkraut entfernt, es werden aber auch Kapillare im Boden verschlossen, sodass die Verdunstung reduziert wird. „Eine Woche gewinnt man damit Zeit“, sagt Jacobs.



Erwartungen an Politik

Auf die Frage, was sie sich von der Politik wünschen würde, entgegnet sie, dass Entnahmekontingente nicht kalenderjahrweise, sondern im Mehrjahresmittel betrachtet werden sollten, um ungenutzte Wassermengen in feuchteren Jahren in folgend trockeneren nutzen zu können und Entnahmeentgelte nicht in Landeshaushalten versickerten, sondern mehr an die Landwirte zurückflösse, beispielsweise in Form von Unterstützung wassersparender Beregnungsmaschinen. Aber Annegret Jacobs wirkt abgeklärt und ist sich der Situation bewusst, dass politische Prozesse langfristig angelegt sind. Womit sie fest rechnet: „Eine Gesetzesnovellierung wird regeln, dass wir zukünftig wieder mehr Stauanlagen haben, um Wasser zurückzuhalten.“ Auf Regen zu warten, ist auch für Optimisten dauerhaft nicht genug.