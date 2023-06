Was bei hohen Temperaturen gilt und wie Salzwedeler Schulen damit umgehen

Von: Leif Goetzie

Ein schöner Bau von 1900 ist die Grundschule Perver in der Sankt-Georg-Straße. Die Vorderseite ist gen Süden gerichtet und somit meist auch sonnenlichtdurchflutet. © Leif Goetzie

Noch zehn Tage bis zu den Ferien. So lange müssen auch die Schulkinder in Salzwedel noch sowohl über Prüfungen als auch in ihren Klassenräumen brüten. Ab wann gibt es aber Hitzefrei?

Salzwedel – Die Temperaturen hatten es in den vergangenen Wochen in sich. Tageswerte, die knapp um die 30-Grad-Marke pendelten, waren da keine Seltenheit. Was in luftiger Kleidung draußen noch schön sein kann, ist drinnen oft grad erträglich.



Und eine hohe Raumtemperatur wirkt sich leistungsmindernd aus. Aber wo ist die Grenze - grad bei Schulkindern?



Vorgabe des Landes

Das zu klären, ist grundsätzlich erst einmal Ländersache. Ein Runderlass vom 16. Januar 2012 des damaligen Ministeriums für Kultur regelt lediglich Orientierendes, bestätigt Elmer Emig, Pressesprecher des heutigen Ministeriums für Bildung. des Landes Sachsen-Anhalt. Ein Muss für Tage, „[...]an denen um 11 Uhr in einem für die Temperatur im Schulgebäude repräsentativen Unterrichtsraum 26 Grad Celsius oder mehr erreicht werden,[...]“, ist es aber nicht. Die Entscheidung treffen die Schulen danach eigenverantwortlich.



Dann können Schuljahrgänge von Klasse eins bis zehn eventuell nach der fünften Unterrichtsstunde nach Hause, in „[...]Ausnahmefällen bei hohen Temperaturen und großer Luftfeuchtigkeit[...]“ auch nach Stunde vier nach Hause oder in schulische Betreuung.



An der Comenius-Sekundarschule kennt man diese Orientierungshilfe natürlich auch. Susann Schütze aus dem Sekretariat der Schule bestätigt, dass es in diesem Jahr dort noch zu keiner Anwendung des Erlasses kam, in den vergangenen Jahren hingegen des Öfteren. Ansonsten schaue die Schulleitung immer erst, welche anderen Optionen es gebe, etwa durch Aufsuchen kühlerer Räume. „In anderen Fällen wurde auch mal die Schulstunde verkürzt oder Hausaufgaben erlassen“, sagt Schütze.



Immer auch erst nach anderen Möglichkeiten schaut man an der Perver-Grundschule. Und auch hier gab es dieses Jahr noch keinen Hitzefrei-Ausfall. Zu Schuljahresbeginn frage man die Eltern aber schon prophylaktisch, welches Kind im Notfall früher nach Hause geschickt werden dürfe, sagt Schulleiterin Angela Ritter-Hundt.



„Offener“ Klassenraum

Ritter-Hundt nennt als Alternative unter anderem das „offene Klassenzimmer“, einen im Freien unter einem Apfelbaum schattig gelegener Tisch. Für die Innenräume besitzt die Schule derzeit noch einfache Stoffvorhänge. „Die halten die Sonne zwar aus dem Gesicht, aber nicht die Hitze aus dem Raum,“ konstatiert die Schulchefin. Daher hat sie für außen liegende Alu-Jalousien, wie sie am Lessing-Neubau zu finden sind, einen Förderantrag bei der Stadt für 2024 gestellt und hofft, dass der Denkmalschutz ihr Anbringen zulässt.



Was, wenn nicht? Dann sind in zunehmend heißeren Sommern vielleicht bald schon Klimaanlagen Thema.