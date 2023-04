Vor den Supermärkten Salzwedels sind bisher kaum Stände zu sehen

Spargelsaison läuft verhalten an

Die Spargelsaison hat begonnen. Doch vor den Supermärkten Salzwedels sind bisher kaum Spargelstände zu sehen. Dazu kommt noch die Befürchtung, dass die Preise erheblich gestiegen sein könnten.

Die Spargelsaison hat begonnen, doch vor den Supermärkten Salzwedels sind kaum Stände zu sehen. Zudem herrscht Unsicherheit über die diesjährigen Preise. Ein regionaler Betrieb verkündete sogar, keinen Spargel zu verkaufen.

Salzwedel – Ab etwa Mitte April beginnt jedes Jahr die Spargelsaison – für gewöhnlich nimmt sie nach Ostern so richtig Fahrt auf. Doch vor den Supermärkten Salzwedels sind bisher kaum Spargelstände zu sehen. Auch in der Bauernmarkthalle, in der jeden Donnerstag Agrarprodukte aus der Region verkauft werden, ist die Auswahl bislang recht überschaubar. Dazu kommen auch noch gestiegene Preise.

„Bis zu 20 Euro pro Kilo Spargel“, lautete vor etwa einer Woche eine Schlagzeile in den öffentlich-rechtlichen Medien. 2022 sollen es laut Recherchen der AZ etwa 15 Euro und 2021 noch etwa 13 Euro pro Kilogramm gewesen sein. Ein Grund für den stattlichen Preis liege laut dem Artikel in der Erhöhung des Mindestlohns im Oktober vergangenen Jahres auf 12 Euro pro Stunde. Dem dürfte auch die Betriebsgemeinschaft Badel im altmärkischen Kalbe zustimmen.



Am 5. April 2023 gaben Jens und Anke Wenig auf ihrer Internetseite www.spargel-aus-badel.de bekannt, dass der Betrieb dieses Jahr keinen Spargel verkauft. „Für uns sprechen die Fakten gegen eine Ernte des Edelgemüses: Höherer Mindestlohn, Preissteigerungen, Inflation, fehlende Arbeitskräfte und dazu die Ungewissheit, dass Sie, liebe Kunden, auch bereit wären, einen höheren Preis gegenüber den vorherigen Jahren für unseren ‚Spargel aus Badel‘ zu zahlen“, hieß es unter anderem in der besagten Bekanntgabe.



„Preise bleiben gleich“, titelte hingegen die Altmark-Zeitung in der Ausgabe am Freitag. Trotz niedriger Temperaturen seien die geernteten Mengen „besser als im Vorjahr“, wie ein Sprecher des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer (Vosba) am Donnerstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) äußerte. Während die Ernte in Sachsen-Anhalt von 2016 bis 2021 durchschnittlich einen Ertrag von 2108 Tonnen Spargel hervorbrachte, sollen es laut Angaben des Statistischen Landesamtes 2022 gerade mal 1376 Tonnen Spargel gewesen sein.



Die Mengen sollen laut Vosba-Sprecher den Preis stabilisieren. Zwar werde es in Richtung Berlin immer teurer, aber es sei „für jedes Portemonnaie was dabei“, wie dpa den Sprecher zitierte. Ein Händler in der Salzwedeler Bauernmarkthalle äußerte wiederum, dass die Preise tagesabhängig seien. Genaue Zahlen wollte er gegenüber der AZ allerdings nicht äußern. Es bleibt abzuwarten, ob mit dem schönen Wetter auch die Stände eröffnen und die Preise höher werden oder gleich bleiben.