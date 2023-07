„Rasen sprengen ist nicht mehr zeitgemäß“

VKWA-Chef Jens Schütte appelliert an die Vernunft der Menschen

Von: Christian Reuter

VKWA-Geschäftsführer Jens Schütte neben einem Aufsteller zur Trinkwassergewinnung am Haidberg. Unter anderem aus dem Grundwasserleiter bei Leetze gewinnt der VKWA das Trinkwasser zur Versorgung von rund 36.000 Menschen und Gewerbebetrieben. © Christian Reuter

Seit dem 13. Juni gilt im Altmarkkreis Salzwedel eine Allgemeinverfügung, mit der die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern und Brunnen beschränkt wird. Jegliche Wasserentnahme aus Brunnen zur Bewässerung öffentlicher und privater Grünflächen ist damit in der Zeit von 10 bis 19 Uhr untersagt. Grund dafür sind die wegen der seit 2018 anhaltenden Trockenheit sehr niedrigen Wasserstände in den Flüssen und Seen und die sinkenden Grundwasserstände. Wie beurteilt Jens Schütte, Geschäftsführer des Verbandes Kommunaler Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (VKWA) Salzwedel die Situation? Die AZ hat mit ihm gesprochen.

Salzwedel. Der VKWA versorgt auf einer Fläche von 916 Quadratkilometern, die dem Altkreis Salzwedel entspricht, rund 36.000 Menschen und Gewerbebetriebe mit Trinkwasser. „Wir haben sehr lange Strecken für wenige Menschen“, beschreibt Schütte. Doch mit dieser Herausforderung müsse der VKWA leben.

„In Zukunft soll es im Winter mehr regnen“

lem sieht der Verbandschef in der seit 2018 zunehmenden Trockenheit. Der Mittelwert bei der jährlichen Niederschlagsmenge liege in Salzwedel seit 1976 bei 570 mm. Doch im Jahr 2018 seien es nur 324 mm gewesen. Auch die nächsten Jahre sei die Regenmenge unter dem Durchschnitt geblieben: 2019: 532 mm, 2020: 538 mm, 2021: 521 mm, 2022: 383 mm.



Die Folge: „Das Defizit beim Grundwasser und auch bei den Oberflächengewässern wird immer größer“, sagt Schütte. Es müsste mehrere Jahre geben mit Niederschlagsmengen über 570 mm, um das Defizit auszugleichen. So wie 2017, als 760 mm Regen vom Himmel fielen. Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Aber: „Die Aussagen unserer Meteorologen machen mir ein wenig Hoffnung, denn es soll in Zukunft im Winter mehr regnen.“ Im Winter könne mehr Regenwasser versickern und sich so auch mehr Grundwasser neu bilden. Im Sommer verdunste das meiste Regenwasser und gelange erst gar nicht bis in die Grundwasserleiter, erläutert der VKWA-Geschäftsführer.



In den vergangenen Jahren habe es immer weniger Grundwasserneubildung gegeben. Im Sommer sei das noch normal, aber wenn es im Winter auch weniger regne, könne folglich weniger versickern.



Könnte es auch Beschränkungen beim Trinkwasser geben, wenn die Trockenheit weiter anhält? Dies sei in diesem Sommer nicht mehr zu befürchten, für die Zukunft könne er das aber nicht ausschließen, sagt Schütte.



Die anhaltende Trockenheit mache sich auch beim Trinkwasserverbrauch bemerkbar. „Am 12. Juli haben wir etwa 6000 Kubikmeter ins Netz abgegeben, wir hatten auch schon Spitzenwerte von 7000 Kubikmetern. Damit haben wir aber noch keine Überlastung.“ Zum Vergleich: An einem Wintertag lag der Verbrauch bei rund 4500 Kubikmetern. Im Winter bewässere aber auch kaum jemand seinen Rasen oder die Blumen.

„Rasen sprengen ist nicht mehr zeitgemäß“

Damit spricht der VKWA-Chef einen entscheidenden Punkt an, denn jeder Einzelne müsse sich Gedanken machen, wie er mit der endlichen Ressource Wasser umgehen wolle. „Ich appelliere an die Vernunft der Menschen: Rasen sprengen ist nicht mehr zeitgemäß. Alte lieb gewonnene Gewohnheiten müssen abgelegt werden“, betont Schütte.



Grundwasser sei ein öffentliches Gut. Und jeder meine, das bisschen Wasser, was er entnehme, sei nicht so schlimm. Dem sei aber nicht so, denn die Masse mache es.



Der VKWA-Chef rät dazu, im Garten nur Regenwasser zum Gießen zu nutzen und auf das Sprengen des Rasens ganz zu verzichten. In Zukunft werde die Wiederverwendung des Wassers an Bedeutung gewinnen (gereinigtes Abwasser), besonders in der Landwirtschaft, ist Jens Schütte überzeugt.