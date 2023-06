Salzwedel: Vier sommerliche Rezepte vom Chefkoch zum Nachmachen für Zuhause

Von: Lydia Zahn

Das Territorium von Chefkoch René Koch ist die Küche. Für die AZ-Leser hat er passend zum Sommer ein paar leckere Rezeptideen zum Nachkochen parat. © Zahn, Lydia

Eine Schweinshaxe oder Bregenwurst isst man im Sommer doch eher selten. Chefkoch René Koch gibt den AZ-Lesern ein paar Rezeptideen zum Nachkochen an die Hand, die sich perfekt bei diesen heißen Temperaturen eignen.

Salzwedel – Die Sonne strahlt erbarmungslos vom Himmel, die 30-Grad-Marke ist schon fast geknackt, im Schatten und auch in den Räumen heizt es sich unvermeidbar auf. Darunter leiden nicht nur Kreislauf und Gemüt, auch der Hunger geht zurück. Ein schwer im Magen liegendes Gericht kommt gar nicht erst in Frage. Gegessen werden muss natürlich trotzdem. Zur kalten Jahreszeit hat die AZ ihren Lesern schon mehrfach Rezeptideen an die Hand gegeben, um das Weihnachtsfest noch köstlicher zu machen. Und damit auch der Sommer mindestens genauso lecker wird, hat Chefkoch René Koch vom Salzwedeler Hotel und Restaurant „Union“ ein paar Rezepte herausgesucht, die auch während der warmen Jahreszeit das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Der gebürtige Wallstawer war fast immer in der Altmark tätig. Sechs Jahre war Koch im Vielanker Brauhaus in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt, bevor es ihn zurück in die Heimat zog. Und nun stellte er ein Drei-Gänge-Menü für die AZ-Leser zusammen, das sich sehen lassen kann. Damit auch für jeden Geschmack etwas dabei ist, gibt es neben einer Vorspeise und einem Nachtisch gleich zwei Hauptgänge zur Auswahl. Die AZ wünscht viel Freude und gutes Gelingen beim Nachkochen.



Vorspeise: Geeiste Gurkensuppe für 4 Personen

Zutaten: 2 mittelgroße Gurken 400 Gramm Gemüsebrühe

250 Gramm Sahnejoghurt

1 Bund Dill, groß

3 Blätter Pfefferminze

Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer

Zubereitung: Zuerst die Gurken schälen, längs halbieren und die Kerne herausschaben – zum Beispiel mit einem Löffel. Das Gurkenfleisch in Stücke schneiden und fein pürieren. Die Masse wird nun mit dem Gemüsefond sowie dem Joghurt verrührt. Beim Dill und der Pfefferminze die Stiele entfernen, zerhacken und unter die Gurkensuppe rühren. Abschließend diese mit den Gewürzen abschmecken. Wenn das geschafft ist, muss die Suppe zugedeckt mindestens noch zwei Stunden sehr kühl gestellt werden.

Hauptgang: Mediterrane Spaghetti für 4 Personen

Zutaten: 800 Gramm Spaghetti

400 Gramm getrocknete Tomaten 150 Gramm grüne Oliven

100 Milliliter Olivenöl

200 Gramm Parmesan

50 Gramm Pinienkerne

Basilikum

Salz, Pfeffer, Zucker



Zubereitung: Die Spaghetti einige Minuten al dente kochen und anschließend abgießen. Die getrockneten Tomaten sowie die Oliven in die gewünschte Größe schneiden und die Pinienkerne sowie das Basilikum fein hacken. Als Nächstes das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Tomaten und Oliven anbraten, die Nudeln dazugeben und gut vermengen. Dazu kommen nun das Basilikum, der Parmesan sowie die Pinienkerne. Mit Salz, Pfeffer und einer Prise Zucker abschmecken und fertig.

Zweiter Hauptgang: Champignon-Ei á la Chef für 4 Personen

Zutaten: 500 Gramm Champignons

100 Gramm Lauchzwiebeln

1/4 Bund Schnittlauch

8 Eier

100 Milliliter Milch

Salz, Pfeffer, Muskatnuss (gemahlen)

Zubereitung: Die Champignons vierteln und den Lauch je nach Belieben gröber oder feiner schneiden. Der Schnittlauch sollte jedoch nicht zu fein gehackt werden. Die Eier in einer Schüssel aufschlagen und Milch, Salz, Pfeffer sowie die gemahlene Muskatnuss dazugeben und gut verrühren. Die Pilze kommen nun mit etwas Öl zum Anbraten in eine Pfanne. Nach und nach die Lauchzwiebeln, den Schnittlauch sowie die aufgeschlagenen Eier hinzufügen und stocken lassen. Das gestockte Ei kann anschließend auf einen Teller gestürzt werden.

Dessert: Basilikumsorbet für 4 Personen

Zutaten: 2 Blatt weiße Gelatine

200 Milliliter frisch

gepresster Zitronensaft

200 Milliliter frisch

gepresster Limettensaft

250 Gramm Zucker

300 Milliliter Wasser

5 Stiele Basilikum

4 Esslöffel Wodka oder Gin

Halbtrockener Sekt (wenn als Cocktail zubereitet)

Zubereitung: Das Basilikumsorbet kann als Nachspeise oder als Cocktail zubereitet werden. In beiden Fällen die Gelatine in kaltem Wasser quellen lassen. Den Zitronen- und Limettensaft mit Zucker, vier Stielen Basilikum und Wasser aufkochen. Die Gelatine gut ausdrücken, zu der noch heißen Flüssigkeit geben und auflösen. Anschließend für zirka eine Stunde abkühlen lassen. Danach das Basilikum wieder herausnehmen und den Wodka oder Gin hinzugeben. Das Ganze kommt für 20 Minuten in die Eismaschine, um cremig zu gefrieren. In den letzten fünf Minuten den letzten sehr fein gehackten Stiel Basilikum hinzufügen. Das Sorbet kommt dann für weitere 30 Minuten ins Gefrierfach. Sollte keine Eismaschine vorhanden sein, kann die Mischung auch mit Frischhaltefolie bedeckt für etwa drei bis vier Stunden ins Gefrierfach gestellt werden. Dabei aber alle 30 Minuten mit einem Schneebesen und zum Schluss mit einem Löffel umrühren, um Eiskristalle zu verhindern und dafür zu sorgen, dass das Sorbet cremig wird.

Als Cocktail einfach eine Kugel des fertigen Sorbets in ein Glas geben und mit halbtrockenem Sekt auffüllen.