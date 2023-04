Verrottete Chemiewerk-Ruine als gefährlicher Partytempel mitten in Salzwedel

In der Chemiewerk-Ruine finden Partys statt, junge Menschen klettern mit Leitern in die Hallen. Auf den Gebäuden wachsen Bäume.

Alle zucken mit den Schultern, weil allen die Hände gebunden sind. Stadt und Altmarkkreis Salzwedel sagen: „Da können wir nichts machen. Das ist Privateigentum.“ Mit „Privateigentum“ ist der bis heute verseuchte Schandfleck „Chemiewerk Salzwedel“ gemeint – eine gefährliche Ruine, die immer mal wieder die Politik beschäftigt.

Salzwedel. Zuletzt vor ein paar Jahren, als es darum ging, Fördermittel für die Altlastensanierung zu bekommen. Das Programm lief 2021 aus, ohne dass dem Landesverwaltungsamt (LVWA) in Halle ein Fördermittelantrag für die Sanierung des ehemaligen Chemiewerks vorlag, wie LVWA-Sprecherin Denise Vopel auf Nachfrage bestätigte.

Sie verweist auf eine neue Förderperiode, die vermutlich auch Altlastensanierungsmaßnahmen beinhalte. „Eine veröffentlichte Förderrichtlinie gibt es dazu noch nicht“, schränkt sie ein. Bewilligungsbehörde werde dann sehr wahrscheinlich die Investitionsbank sein.

Immer wieder diskutiert wurde in der Vergangenheit eine Klärung der Eigentumsverhältnisse. Wenn beispielsweise die Stadt Eigentümer wird, könnte sie als öffentliche Hand Fördermittel beantragen. Aber: Auf den Kosten für den Grunderwerb, Baugrunduntersuchungen und einem Sanierungskonzept bliebe die Stadt sitzen – so lange, bis sie das sanierte Grundstück vermarkten könnte. Hier drehten sich die Diskussionen stets im Kreis.



Dass es funktionieren kann, zeigte sich seinerzeit an einer Teilfläche des ehemaligen Chemiewerk-Areals: Der Solarpark-Bereich und die Auflandeteiche sind mit Mitteln der Altlastenfreistellung saniert worden.



Aktuell ist das ungesicherte, verseuchte Areal eine tickende Zeitbombe. Überall liegen Müll und Scherben. Junge Leute steigen mit Leitern in die Ruine und machen dort Party. Eine Frage der Zeit, wann etwas passiert. Die Sicherung ist Sache des Eigentümers. Allerdings kann die Stadt Salzwedel tätig werden, wenn das Ordnungsamt das Areal als Gefahrenquelle benennt.



• DDR-Zeit: Der „VEB Chemiefabrik“ verarbeitet überwiegend Fluorapatit von der russischen Halbinsel Kola mit konzentrierter Schwefelsäure in der Nassproduktion zu Superphosphatdüngern.

• 1942: Auf dem Betriebsgelände wird ein Barackenlager für Zwangsarbeiter errichtet. Zwölf Baracken werden zwischen Juli 1944 und April 1945 als Außenstelle des KZ Neuengamme genutzt. 1520 jüdische Frauen aus Ungarn, Polen und Griechenland hausen dort und stellten in der „Draht- und Metallfabrik Salzwedel“ Kriegsmunition her.

• 1838: Auf dem Grundstück „Knochenmühle Neukranz“ an der Gardelegener Straße werden die ersten Düngemittel hergestellt, zunächst als Knochenmehl.

Entwicklung der Düngemittel-Produktion in Salzwedel

KOMMENTAR

Von Ulrike Meineke

Nicht reden:

Handeln

Wenn das Chemiewerk keine Gefahrenstelle ist, dann weiß ich nicht, was eine Gefahrenstelle ist. Abgesehen von der Belastung mit Phosphor- und Stickstoffverbindungen, dem ganzen Müll und den überall herumliegenden Scherben, klettern junge Leute über Leitern in die ungesicherten Gebäude und machen dort Party. Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Stadt den Eigentümer nicht in die Pflicht nimmt und – sollte dieser nicht handeln – Zwangsmaßnahmen einleitet.