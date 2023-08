Verkehrsausschuss mehrheitlich gegen neue Fußgängerzone in Salzwedel

Von: Christian Reuter

Die Neuperverstraße zwischen Reichestraße (links) und der Alten Jeetze soll zur Fußgängerzone werden, so sieht es ein Vorschlag der Stadtverwaltung Salzwedel vor. © Christian Reuter

Die Stadt Salzwedel will die Neuperverstraße auf dem Abschnitt zwischen Alte Jeetze und Reichestraße zur Fußgängerzone machen, um den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt zu bekommen (AZ berichtete). Am Dienstag, 22. August, beschäftigte sich der Verkehrsausschuss des Salzwedeler Stadtrates mit dem Vorschlag der Verwaltung. Dass das Thema die Menschen bewegt, zeigten die zahlreichen Gäste, darunter auch etliche Händler, die zur Sitzung im Kulturhaus erschienen waren.

Salzwedel. „Die Beschlussvorlage polarisiert seit ihrem Bekanntwerden“, sagte deshalb Salzwedels Bürgermeister Olaf Meining gleich zu Beginn der Diskussion. Er betone, dass es sich zunächst um einen Vorschlag handele, der aber „ernst gemeint“ sei.

Renee Sensenschmidt (Freie Fraktion) erklärte: „Ich kann dem Vorschlag nie und nimmer zustimmen.“ Die Verkehrssituation an der Kreuzung Große St. Ilsenstraße / Wollweberstraße sei jetzt schon schwierig und würde „noch chaotischer“ werden, wenn die Vorlage umgesetzt werde. „Wir dürfen nichts beschließen, was unseren Händlern schadet. Die haben schon unter Corona genug gelitten“, ergänzte Sensenschmidt. Er verwies darauf, dass es noch andere Möglichkeiten zur Verkehrsberuhigung gebe als eine Fußgängerzone, zum Beispiel Aufpflasterungen oder Fahrbahnschwellen wie am Kaufland.

Jost Fischer, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, der als Gast an der Sitzung teilnahm, wandte sich direkt an die Ausschussmitglieder: „Wir kämpfen seit 30 Jahren dafür, dass die Innenstadt nicht stirbt. Wenn Ihr uns jetzt die 1-a-Lage wegnehmt, ist dies das Gleiche, als wenn man die Hauptstraße in Lüchow schließt.“ Und Fischer fügte noch hinzu: „Wehret den Anfängen! Guckt Euch den Perver an!“ Er zweifle auch an, dass täglich 4000 Fahrzeuge durch die Neuperverstraße fahren würden. Und jeder, der dort durchfahre, habe auch ein Ziel. Norbert Hundt (SPD) sagte: „Wir bleiben als Fraktion bei der beschlossenen Verkehrslage“ (Innenstadt als Tempo-20-Zone, Anm. d. Red.). Bis auf den Punkt Marktplatz als Parkplatz, das befürworte man. Aber: „Uns stört das Linksparken in Fahrtrichtung in der Neuperverstraße. Deshalb schlagen wir vor, einen Fahrradweg zu markieren, von der Wollweberstraße bis zur Wallstraße,“ äußerte Hundt. Damit solle das Linksparken verhindert werden.



Jens Niemann (AfD) sagte, er sei für Verkehrsberuhigung, aber gegen die vorgeschlagene Fußgängerzone.



Dr. Bernd Kwiatkowski (CDU) erklärte, er sei mit der Meinungsbildung mit der Fraktion noch nicht am Ende. „Wir sollten Argumente untereinander austauschen“, schlug er vor.



Peter Lahmann (Bündnis 90/Die Grünen) sagte: „Wir brauchen neue Ideen, um die Lebensqualität in der Innenstadt zu erhöhen.“ Er halte die Vorlage für eine gute Idee, vor allem in Verbindung mit dem Marktplatz als Parkplatz. „Wir sollten es nicht durchpeitschen, es aber mal als Experiment wagen“, führte Lahmann aus.



Frederik Hornkohl, Orthopäde und Unfallchirurg, betreibt seine Praxis an der Neuperverstraße gegenüber der Gaststätte „Amadeus“. Er wisse nicht, wie seine Patienten noch zu ihm kommen sollen, sollte das Konzept umgesetzt werden. „Mobilität ist das Entscheidende in einer Stadt, die altert“, sagte der Arzt.



Wolfgang Kappler (Fraktion Stadt bis Land), als Gast in der Sitzung, sagte, seine Fraktion werde die Vorlage nicht unterstützen. „Die Händler haben gute Argumente geleistet.“



Da es offensichtlich noch viel Diskussionsbedarf gibt, schlug Verkehrsausschussvorsitzender Lothar Heiser (CDU) vor, die Vorlage zurück an die Fraktionen zu verweisen und dann im nächsten Verkehrsausschuss wieder vorzulegen. Dem folgte der Ausschuss mit fünf Ja- und drei Nein-Stimmen.