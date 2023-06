Vereinsprojekt im Salzwedeler Birkenwäldchen nimmt Form an

Von: Armon Böhm

Dr. Gerhard Ruff (4. v. l.) und Waldemar Nottbohm (3. v. l.) sowie das Team vom Betonwerk Apenburg zeigten sich über ihre Arbeit stolz. Nun fehlt nur noch die Glocke. © Böhm, Armon

Der zukünftige Glockengarten vom Verein Initiative Kulturerbe Salzwedel an der ehemaligen Leichenhalle im Birkenwäldchen hat seinen Glockenträger bekommen. Die Betonstatur wurde am Donnerstag aufgestellt.

Salzwedel – Nach vier Jahren Planung war es am Donnerstag endlich so weit. Der zukünftige Glockengarten vom Verein Initiative Kulturerbe Salzwedel an der ehemaligen Leichenhalle im Birkenwäldchen nimmt Form an. Die vom Künstler und Bildhauer Waldemar Nottbohm konzipierte Statur, in dessen Mitte schon bald eine Glocke hängen soll, steht. Ziel des Projekts ist es, an eine laut Vereinsvorsitzenden Dr. Gerhard Ruff beinahe schon vergessene Tradition der Hansestadt Salzwedel zu erinnern – die Glockengießerei.

Gespannt standen die Vereinsmitglieder und Besucher vor dem bereits aufgestellten Sockel, der mit 12,5 Tonnen das meiste Gewicht der Statur ausmacht, als schließlich der Transportwagen mit den zwei fehlenden Komponenten vorfuhr. In präziser Zusammenarbeit setzten die Monteure und der Kranfahrzeugbediener das imposante Bauwerk aus Beton zusammen. Insgesamt wiegt die Statur laut Barbara Exner, Geschäftsführerin im Verkauf beim Betonwerk Apenburg, ganze 26 Tonnen.



Sorgfältig wurde die Betonstatur zusammengesetzt. © Böhm, Armon

„Die Besonderheit an der Glockenstatur ist, dass sie im Stil des Konstruktivismus gebaut ist“, erklärte Dr. Gerhard Ruff im AZ-Gespräch. Beim Konstruktivismus handelt es sich um einen Sammelbegriff verschiedener architektonischer Strömungen in der Sowjetunion ab etwa 1917 bis Mitte der 1930er Jahre. Er beschreibt im weitesten Sinne die gesamte moderne Architektur der UdSSR. „Wir sind wirklich froh, dass das alles – von der Organisation bis zur Umsetzung – so gut geklappt hat“, äußerte Ruff und hob die Begeisterung aller Beteiligten hervor.



Besagte Begeisterung sowie Stolz waren den Akteuren auch ins Gesicht geschrieben, als das schwere Glockengerüst schließlich stand. „Unser Herz hängt da genauso mit drin“, unterstrich Exner. Das Apenburger Betonwerk sei laut ihr in industrieller statt künstlerischer Arbeit erfahren und habe sich daher über diese neue Herausforderung gefreut. Angeleitet wurde das Bauteam vom Werkleiter Marco Müller.



Weiter geht es am 1. Juli, wenn der niederländische Glockenbauer Simon Laudy anrückt, um gegen 21 Uhr die Glocke für die Statur vor Ort zu gießen. Ab 18 Uhr soll es bereits ein Unterhaltungsprogramm für Besucher geben. Nach einer Abkühlzeit von zwölf Stunden gibt es dann am 2. Juli eine Klanganalyse und wenn der Klang gefällt, wird die Glocke aufgehängt. Bis dahin arbeiten bereits Handwerker daran, die alte Leichenhalle umzubauen, denn im August ist die Fertigstellung des Projekts samt Eröffnung der Dauerausstellung „Die Glocke – Das Museum“ geplant.