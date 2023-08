Veranstalter Jost Fischer ist nach 1. Salzwedeler Skatworldcup ambitioniert

„Hanse-,Baumkuchen und Skatstadt“

+ © Goetzie, Leif Veranstalter Jost Fischer (r.) mit dem aus Brandenburg und Hessen gemixten Gewinnerteam samt Wanderpokal. Die vier freuten sich zusätzlich über 2800 Euro Preisgeld. © Goetzie, Leif

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Leif Goetzie schließen

Skatturniere in Salzwedel haben bereits eine gewisse Tradition. Dieses Ereignis war jedoch erstmalig: der Salzwedeler Skatworldcup. Wenn es nach Veranstalter Jost Fischer geht, begründet dieser eine neue Erfolgsgeschichte.

Salzwedel – 36 Teams standen auf der Liste, 31 Viererteams fanden letztlich den Weg nach Salzwedel. Aus allen Ecken der Bundesrepublik waren sie angereist, die Skatfreunde. Für die Worldcup-Premierenveranstaltung an drei Tagen, von Freitag bis Sonntag, in der Bauernmarkthalle von Organisator Jost Fischer war das sicher ein prima Einstand. Zumal letzte Woche die Skat-EM in Magdeburg stattgefunden hat. Nicht jeder hätte jedes Wochenende die Zeit, die Lust und die finanziellen Mittel, so der Chef. Aber Fischer denkt trotzdem größer. Der zweite World-Cup für kommendes Jahr ist schon reserviert und er plant, die Halle irgendwann ganz zu füllen.

„Ich möchte Salzwedel ein Attribut hinzufügen. Hansestadt, Baumkuchenstadt und: Skatstadt!“, sagt Fischer ambitioniert. Aber er tut auch was dafür.



+ Peter Döblin legte für erschöpfte Skatfreunde am Abend bei der Schlagerparty als DJ auf. © Zahn, Bernd

Begonnen hat der Skatspaß bereits vor 18 Jahren, damals in kleinerer Runde im Hanseat. Jetzt gibt es schon mehrere Veranstaltungen über das Jahr. Eine Gruppe von Berlinern, die von dem bekannten Unternehmer unterstützt werden, räumen Pokale ab, die auch in seiner Vitrine landen, berichtet er stolz.



Am Wochenende in Salzwedel war ansonsten auch allerlei Skat-Prominenz zu Gast. So gab sich beispielsweise die Senioren-Europameisterin, Erika Suhling, aus Bremerhaven die Ehre. Es waren ansonsten auch Bundesliga-Zocker mit von der Partie.



+ „An den vorderen Tischen sitzen die aktuell Führenden“, erläutert Turnierleiter Lutz Rübe aus Neumünster. © Goetzie, Leif

2024 möchte Fischer mit der Ausschreibung die Tourist-Info einbinden, da viele wegen der unsicheren Übernachtungsmöglichkeiten abgesagt hätten. „Das ist dann auch ein Umsatzfaktor für die Region“, schätzt er. Pro Tag ließe jeder Teilnehmer derzeit bereits ungefähr 100 Euro in Salzwedel.



Das Startgeld, je nach Kategorien zwischen 100 und 160 Euro, wurde zuzüglich Sponsorengelder komplett ausgespielt. Premierensieger wurde das Team „Operation Karolina“ mit 2800 Euro Gewinn.