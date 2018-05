Vatertag: Polizei zeigt verstärkt Flagge

Donnerstag werden wieder die Bollerwagen beladen und es geht auf Vatertagstour. Die Polizei will verstärkt Präsenz zeigen.

js Altmarkkreis. „Wir werden am Himmelfahrtstag besser aufgestellt sein als an anderen Tagen“, sagt Frank Semisch, Pressesprecher der Polizei Salzwedel.

Das Hauptaugenmerk der Ordnungshüter liege auf der Sicherheit, so Semisch. Man habe vor allem ein Auge darauf, dass alles friedlich bleibe. Gerade in den größeren Städten im Landkreis wie beispielsweise Salzwedel, Gardelegen oder Klötze werde man verstärkt Flagge zeigen, kündigt der Polizeisprecher an.

Semisch appelliert an die Vatertagsfeierden „Maß zu halten“. Zwar habe es in den vergangenen Jahren in der Altmark keine größeren Zwischenfälle gegeben, aber immer wieder gebe es Probleme mit Stürzen oder Betrunkenen, die sich im Graben wiederfinden, berichtet Frank Semisch.

Im Fokus der Polizei seien auch Radfahrer. Wer stark angetrunken auf seinem Rad erwischt werde, zögen die Beamten aus dem Verkehr. Der Grenzwert liebt bi 1,6 Promille. „Dann droht eine Strafanzeige.“ Und bei einem Unfall käme es weniger auf die Promillezahl, als auf die individuellen Ausfallerscheinungen an.

Und am Brückentag Freitag müssten Autofahrer weiter mit punktuellen Alkoholkontrollen rechnen. Stichwort: Rest-Alkohol.