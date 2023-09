Uta Thiel hat schon immer einen besonderen Blick auf ihr Salzwedel

„Es geht darum, etwas anzustoßen“

Uta Thiel auf dem Hof der ehemaligen Küntzschelschen Brauerei und Brennerei an der Altperverstraße. Kaum zu glauben, aber wahr: Von hier aus ist der von Natur aus schiefe Turm der Marienkirche gerade.

Schon als Kind hat sie die Schönheiten dieser Stadt gesehen. Den Blick dafür legte ihr vielleicht ihre Mutter, die engagierte Ur-Salzwedelerin Hannelore Nehrke, in die Wiege. Wenn Uta Thiel durch das Vereinsensemble des Arbeitskreises Salzwedeler Altstadt (ASA), die ehemalige Küntzelsche Brauerei und Brennerei an der Altperverstraße, geht, dann entdeckt sie überall Spuren der Vergangenheit und weiß die Geschichte dazu zu erzählen. „Damit, was die Altvorderen hier gemacht haben, können sich noch Generationen beschäftigen“, hadert die 65-Jährige überhaupt nicht damit, dass die beiden Häuser eigentlich eine einzige Baustelle sind.

Salzwedel. Die Salzwedelerin gehört zu den Gründungsmitgliedern des ASA und weiß noch genau, wie es 1992 dazu kam: „Die Wende war gerade vorbei, und plötzlich gab es Baumaterial. Alles wurde rausgerissen und durch Plastik ersetzt.“ Das war ihr und ihren Mitstreitern schon damals ein Dorn im Auge. „Wir wollten den Charme dieser alten Stadt erhalten, die Denkmale schützen und die Stadtentwicklung begleiten.“

Dieses Ziel hat in den 31 zurückliegenden Jahren nichts an Aktualität verloren. Neben Uta Thiel sind von den Gründungsmitgliedern noch Johanna Looff und Erhard Prehm dabei und allesamt im Vereinsvorstand. Damals orientierte man sich am Arbeitskreis Lüneburger Altstadt und an der Sichtweise von Curt Pomp, der als Bildhauer und Restaurator Geschichte schrieb und als Retter der Lüneburger Altstadt gilt. Auch in Salzwedel sensibilisierte Pomp immer wieder für eine behutsame Sanierung der mittelalterlichen Substanz. Pomp verstarb Anfang August dieses Jahres in seiner Heimatstadt Lüneburg.



+ Hier haben Archäologen Historie freigelegt: Der Original-Fußboden der Gaststube stammt aus dem Jahr 1730. © Meineke, Ulrike

Todesfälle von „Urgesteinen“, wie Uta Thiel sie nennt, treffen auch den ASA – aktuell der plötzliche Tod des langjährigen Vorsitzenden Eberhard Wujciak. Vor Jahren konnte der ASA zum Tag des offenen Denkmals alte Handwerkskünste zeigen – das ist nun passé. Schmied Bruno Sill und Ofenbauer Erwin Müller sind tot, die Weber sind nicht mehr da, die Spinnerinnen zu alt...

„Der Abriss wäre doch sehr schade gewesen“

Im Jahr 2005 hatte der ASA die beiden Häuser an der Altperverstraße gekauft. „Sonst wären sie womöglich im Zusammenhang mit dem Abriss der alten ,Brausebude’ plattgemacht worden“, betont Uta Thiel. Sie steht in der ehemaligen Küntzelschen Gaststube und blickt auf den Original-Fußboden von 1730. „Das wäre doch sehr schade gewesen.“ Mit Fördermitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) konnten Dach und Fenster saniert werden. Ansonsten geht es im Innenleben nur langsam voran. Das stört Uta Thiel aber gar nicht. „Es geht darum, etwas anzustoßen und das Bewusstsein für den Denkmalschutz wachzuhalten.“ Nur ein Beispiel dafür sind die von St. Marien geretteten Dachziegel. Die Biberschwänze liegen jetzt auf dem ASA-Haus.

+ Im Hausflur stehen Schätze, unter anderem aus einer früheren Salzwedeler Apotheke. © Meineke, Ulrike

In Gang gebracht hat der ASA, der einst mehr als 100 und aktuell 17 Mitglieder zählt, einiges: zum Beispiel den ersten Tag des offenen Denkmals (ToD) vor genau 30 Jahren. 22 Objekte hatten damals, im Jahr 1993, in der Stadt geöffnet. „Auch viele Private haben ihre Schätze gezeigt“, schwärmt Thiel, die seit zwei Jahren im (Un-)ruhestand ist. „Wer konnte damals mal in den Sitzungssaal des Amtsgerichts schauen?“, nennt sie ein Beispiel. Der Gerlach-Speicher an der Schornsteinfegerstraße, der Bürgermeisterhof, der Ratssaal, Karlsturm und Steintor, das Karl-Gaedcke-Haus an der Salzstraße – all das ging auf die Initiative des ASA zurück. Um die Organisation kümmerte sich Salzwedels Denkmalschützerin Ines Kahrens, die nach wie vor für die behutsame Sanierung und den Erhalt der alten Substanz arbeitet und dieses Engagement auch lebt.



Etwas in Gang gebracht zu haben – Uta Thiel heftet es auch der Initiative des ASA an, dass beispielsweise der Karlsturm vor dem Verfall gerettet wurde und dass die im Perver versteckt liegende Heiliggeistkirche heute Sitz der Hanseatischen Gesellschaft ist. „Damals hatte der Karlsturm kein Dach. Aus den Fenstern der Heiliggeistkirche wuchs Knöterich.“

Die „Grüne Rose“ war damals mit im Boot

Damals ging der ToD einher mit dem von der Umweltgruppe „Grüne Rose“ initiierten autofreien Sonntag. Die jungen Leute um Toralf Staud, geboren 1972 in Salzwedel und jetzt Journalist und Buchautor, die sich in der Initiative engagiert hatten, gingen weg – das Engagement schlief ein. Uta Thiel könnte sich vorstellen, dass die Salzwedeler „Fridays for Future“-Bewegung den Faden von damals wieder aufgreift. „Das wäre doch schön!“



Zum ToD 2023 im 30. Jubiläumsjahr wird der ASA seine beiden Häuser öffnen. Zu jeder vollen Stunde gibt es am Sonntag, 10. September, eine Führung durch das geschichtsträchtige Ensemble. „Wir wollen die Schmiede rausstellen, unser Vorsitzender Enrico Dannies hat bei Bruno Sill viel hospitiert und will sich versuchen“, freut sich die Salzwedelerin. Auch der Backofen auf dem Hof werde in Gang gebracht.



Apropos Hof: Uta Thiel wird ganz demütig, wenn sie dort steht – und in den feldsteingemauerten Brunnen schaut, in dem seltener Hirschzungen-Farn wächst. Wenn sie den Blick in die Ferne schweifen lässt – und schmunzelt: „Wusstest du, dass man von hier den einzigen Blick auf einen ,geraden’ Marienkirchturm hat?“