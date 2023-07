Urlaub am Mittelmeer bei Salzwedeler Familien gefragt

Von: Christian Reuter

Das Team des Holidayland-Reisebüros Alte Jeetze in Salzwedel: Die Inhaberinnen Nicole Obeck (r.) und Hiltraud Walden. Nicht im Bild: Mitarbeiterin Monique Böhm. © Reuter, Christian

Sommerzeit ist Reisezeit. Doch wo verbringen die Salzwedeler ihren Urlaub? Die Altmark-Zeitung hat sich in zwei Reisebüros der Hanse- und Baumkuchenstadt umgehört.

Salzwedel. „Es wird eigentlich alles gebucht, querbeet, der europäische Raum, aber auch Fernreisen, zum Beispiel nach Costa Rica, und Kreuzfahrten“, sagt Nicole Obeck, Mitinhaberin des Holidayland-Reisebüros Alte Jeetze. In Europa ziehe es die Urlauber, die im Holidayland gebucht haben, vor allem nach Griechenland, Italien, Spanien und die Türkei.

„Die Reiselust ist jetzt, nach Corona, sehr groß. Aber es ist schwer, noch etwas Vernünftiges zu günstigen Preisen zu finden“, berichtet Hiltraud Walden, ebenfalls Mitinhaberin des Reisebüros Alte Jeetze.



Bei Deutschlandreisen sei die Nachfrage eher wieder leicht rückläufig, was besonders für Hotelbuchungen an der Ostsee gelte. An der polnischen Ostseeküste laufe es aber „wie geschnitten Brot“, sagt Obeck. Der Rückgang bei den Deutschlandreisen könne mit den deutlich gestiegenen Preisen zu tun haben.



Insgesamt seien die Zahlen bei den Buchungen besser als vor der Corona-Pandemie, stellen Obeck und Walden erfreut fest.



Diesen Trend kann auch Kristina Röhl, Mitarbeiterin im TUI-Reisebüro an der Breiten Straße, bestätigen.



Die Buchungen würden mindestens auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit liegen, wenn nicht sogar noch höher. Bei den Reisezielen sei dagegen kein Trend erkennbar. Röhl nennt die Türkei, Griechenland und Spanien als Beispiele.



„Die Türkei ist sehr kinderfreundlich, deshalb wird sie gerne von Familien gebucht, was sicherlich aber auch am guten Preis-Leistungs-Verhältnis liegt“, so die Mitarbeiterin des Salzwedeler TUI-Reisebüros.