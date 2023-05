Initiative vom Altmarkkreis sei da

Ungeziefer und verstopfte Toiletten: Container der Salzwedeler Lessing-Schule sind baufällig

Von: Lydia Zahn

Die Container als Unterrichtsräume auf dem Gelände der Lessing-Schule sind baufällig. Direktorin Heike Herrmann fordert seit Jahren einen Neubau. © Zahn, Lydia

Weil etwas passieren muss, trat jüngst der Elternrat der Salzwedeler Lessing-Schule an den Altmarkkreis heran. Die Container auf dem Gelände der Bildungseinrichtung sind baufällig und seien nicht das richtige Lernumfeld für Kinder.

Salzwedel – Maden, die aus der Decke fallen. Ungeziefer, das durch die Flure huscht. Toiletten, die durch alte Rohre regelmäßig verstopft sind und gespült werden müssen. Ein baulich herrschender Zustand, der eigentlich inakzeptabel sein sollte. Und doch wird der Nachwuchs dort weiter unterrichtet, weil es keine andere Wahl gibt. Die Rede ist von den Containern auf dem Gelände der Lessing-Ganztags- und Gemeinschaftsschule an der Lindenallee in Salzwedel, auch genannt Haus 2.

Übergangslösung wird zum Dauerproblem

Gedacht waren diese Container 1992 einmal als Übergangslösung für kurze Zeit. Doch 31 Jahre später stehen sie immer noch und dienen als Unterrichtsräume für die 5. und 6. Klassen. Dass nichts gegen diese Zustände unternommen wird, obwohl ein Neubau schon mit dem alten Landrat Michael Ziche im Gespräch war, rief nun jüngst zwei Elternvertreter der Schule auf den Plan.

Manuela Georg und Michael Hame traten vor den Bildungs- und Bauausschuss des Kreises, als diese jüngst gemeinsam tagten. Georg wollte wissen, was aus den Plänen des Kreises für einen Neubau geworden ist, warum diese nicht weiterverfolgt wurden und wie es nun weitergeht. Doch die Ausschüsse hielten sich bedeckt, das Anliegen müsse erst einmal intern besprochen und der Grund für das Stagnieren herausgefunden werden.



Die AZ fragte daraufhin beim Altmarkkreis nach, wollte wissen, was an den Vorwürfen dran ist, warum Kinder unter solchen Bedingungen weiter unterrichtet werden dürfen. Vorweg betonte die Kreisverwaltung in ihrer Antwort, wie viel für Schulen getan werde. „Der Altmarkkreis Salzwedel als Schulträger der weiterführenden Schulen im Kreisgebiet kommt seiner Aufgabe hinsichtlich der Bereitstellung zeitgemäßer Unterrichtsräume stets nach und investiert in die Instandhaltung und Modernisierung der Schulgebäude“, schrieb Inka Ludwig vom Presseteam und listete Beispiele auf.

So etwa Baumaßnahmen an Bildungseinrichtungen in Arendsee und Kalbe. Aber auch die neue Sporthalle für die beiden Förderschulen in Salzwedel (mehr dazu in einer der kommenden AZ-Ausgaben) fand Erwähnung. „Diese Investitionen in die Bildung unserer Kinder wurden und werden trotz angespannter Haushaltslage fraktionsübergreifend stets mitgetragen“, heißt es weiter.



Initiative vom Altmarkkreis sei da

Zum eigentlichen Thema, die Container der Lessing-Schule, erklärte Ludwig, dass die baulichen Mängel der in die Jahre gekommenen Raummodule dem Kreis bekannt seien. „Aus diesem Grund gab es bereits in 2022 mehrere Gespräche und gemeinsame Baubegehungen mit der Schulleitung. Ebenfalls ein Bild hat sich Landrat Steve Kanitz kurz nach seinem Dienstantritt vor Ort gemacht“, führt die Pressesprecherin aus.

Im Haushalt 2023 seien 225 000 Euro Planungskosten für den Ersatzneubau der modularen Unterrichtsräume bereitgestellt und durch die Fachausschüsse und den Kreistag bewilligt worden. Jedoch würde ein Ersatzneubau 6,3 Millionen Euro kosten (Kostenschätzung aus November 2022). „Hier muss nun ein Grundsatzbeschluss durch den Kreistag erfolgen, ob diese Investition in Anbetracht der defizitären Haushaltslage so getätigt werden soll und welche anderen Investitionen zugunsten des Ersatzneubaus verschoben oder aufgehoben werden müssen“, heißt es weiter.

Warum aber niemand von der Schule über dieses weitere Vorgehen informiert wurde, bleibt unklar. „Wir hatten 2022 eine Baubesprechung. Und Michael Ziche hatte mir in seiner Amtszeit versichert, den Neubau in Auftrag zu geben. Aber dann erfahre ich, dass dieser nicht im Haushalt steht, sondern Gelder für Planungen, die es schon im vergangenen Jahr gab. Für mich war eigentlich klar, dass es in diesem Jahr mit dem Bau losgeht“, sagt Direktorin Heike Herrmann verärgert. Aus der Kreisverwaltung habe sie auf Nachfrage keine aussagekräftige Antwort bekommen.



Kreis: Sicherheit nicht gefährdet

Zum Schädlingsbefall äußert sich der Kreis übrigens so, dass dieser „nach Bekanntwerden umgehend beseitigt und geringe Baumängel zeitnah behoben“ worden wären. „Sie können mit Gewissheit davon ausgehen, dass der Altmarkkreis Salzwedel keinen Unterricht in Unterrichtsräumen stattfinden lässt, in denen die Gesundheit und / oder die Sicherheit der Schüler gefährdet sind“, schließt Inka Ludwig. Heike Herrmann entgegnet darauf: „Die Sicherheit ist eine Sache, aber die Kinder unter solchen Bedingungen lernen zu lassen, eine ganz andere. Sie bekommen Kopfschmerzen von dem Gestank.“