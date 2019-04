Die ungeschönte Realität

Salzwedel – Sie hat immer ein Buch und einen Stift in der Tasche, wohnt in Stendal und arbeitet in Salzwedel. „Ich habe Angst, dass ich einmal ein Motiv erblicke und dieses nicht zeichnen kann“, sagte Annette Wiechert.

Die 52-jährige Künstlerin, die eigentlich gelernte Bauingenieurin ist, gehört zu einer Bewegung, die sich Urban Sketching nennt. Sie malt seit ihrer Kindheit sehr gern und ist ihrem Hobby bis heute treu geblieben.

Das Wort Urban beschreibt die Umgebung und das Geschehen in einer Stadt und Sketching ist in diesem Fall eine Ableitung von Skizze. „Bei dieser Art der Kunst ist die Umgebung des Malers sehr entscheidend“, sagte Wiechert. „Es wird so gezeichnet, wie das menschliche Auge ein Motiv wahrnimmt.“ Die Bewegung Urban Sketching begann im Jahr 2007 und hatte seinen Ursprung in Seattle, USA. Gründer war der spanische Journalist und Illustrator Gabriel Campanario. Angefangen hatte alles auf der Online-Fotoplattform namens „Flickr“. Heute zählen tausende Künstler zu der Bewegung, so auch die Zeichnerin Annette Wiechert.

In ihrem Block finden sich viele Gebäude aus Salzwedel, auch das alte Badehaus hat es in ihre Sammlung geschafft. „Ich zeichne gerne Häuser, das liegt wohl an meinem gelernten Beruf“, so die 52-Jährige. „Aber am liebsten mag ich verlassene Orte.“ Anders als bei einem Foto, beschäftigt sich der Künstler mehr mit den Details und hat dadurch einen anderen Bezug zu einem Ort. Es wird auf dem Bild nichts geschönt. „Wenn da eine Mülltonne steht oder ein Graffito an die Hauswand geschmiert wurde, dann werden die mitgezeichnet“, so Wiechert.

Die Stendalerin ist aber nicht nur in Salzwedel unterwegs und skizziert Gebäude. Ebenfalls in Gardelegen, Tangermünde und Klötze hatte sie Block und Stift gezückt. Auf ihrem Instagram-Account „Annettewichert“ sind einige ihrer Malerin zu finden. Verkaufen kommt für sie nicht in Frage. Für Wiechert sind es festgehaltene Erinnerungen.

VON PAUL WILLIAM HIERSCHE