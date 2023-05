Obstbaumallee 1950 angelegt

Hobbygärtnerin soll 27 Obstbäume von der Kreisstraße „entfernen“

Von: Ulrike Meineke

„Lassen Sie die Bäume wachsen“, fordert die Tylsenerin Ute Albrecht. Nie hätte die Hobbygärtnerin gedacht, dass an ihrer guten Tat etwas falsch sein könnte. © Goetzie, Leif

Private Bürgerinitiativen im Allgemeininteresse sind selten und daher eigentlich gern gesehen. Nicht so die von Ute Albrecht aus Tylsen. Ihr Einsatz für Nachhaltigkeit stößt auf bürokratische Hürden. War ihre ganze Mühe umsonst?

Tylsen / Salzwedel – Ute Albrecht ist enttäuscht und gelinde gesagt entsetzt. Seit 30 Jahren veredelt die Tylsenerin Obstbäume – alte und erhaltenswerte Sorten – und pflanzt gelegentlich selbst gezogene Bäumchen in die sehr lückenhafte Obstbaumallee zwischen Tylsen und Niephagen. Jetzt bekam die Hobbygärtnerin ein Schreiben vom Altmarkkreis: Die Bäume seien „eine Gefährdung“. Und weil die Anpflanzungen nicht genehmigt und außerdem „mangelhaft“ seien, müssten sie weg. Bis zum 31. Mai soll Ute Albrecht die 27 Bäume „entfernen“.

„Weder minderwertig noch eine Gefährdung“

Die Tylsenerin ist der Ansicht, dass derartige ehrenamtliche Initiativen von Privatpersonen nicht hoch genug geschätzt werden können. Die Bäume seien weder minderwertig noch eine Gefährdung. Und überhaupt zähle in der heutigen Zeit des Klimawandels jeder einzelne Baum. Seit 30 Jahren habe sie fast jedes Jahr drei bis fünf Bäume an die Kreisstraße 1401 gepflanzt, sie mit Holzstangen aus gesägten Ästen gestützt und mit einem Drahtkorb gegen Wildverbiss geschützt. Von den über die Jahre etwa 50 gepflanzten Bäumen würden aktuell noch 29 „leben“. Wegen der zuletzt heißen und trockenen Jahre und des andauernden Wühlmausbefalls seien die Bäume für ihr Alter „recht klein“, das mache sie aber nicht minderwertig. Ute Albrecht appelliert „an den gesunden Menschenverstand“ und fordert: „Lassen Sie die Bäume wachsen!“



Die Holzstangen stehen laut Kreis viel zu eng am Baum und seien auch „keinerlei Stütze“. © Altmarkkreis

Nie hätte die Tylsenerin gedacht, dass an ihrer guten Tat etwas falsch sein könnte. Das aber sieht der Altmarkkreis ganz anders: Im Zuge von Baumkontrollen seien „die spärlichen dünnen und teilweise krummen Obstbepflanzungen“ an der K 1401 aufgefallen, teilt Kreissprecherin Inka Ludwig auf AZ-Nachfrage mit. Es sei „keinerlei Pflege“ zu erkennen, die Bäume „werden förmlich sich selbst überlassen“. Es gebe weder einen fachgerechten Kronen- und nicht einmal einen Erziehungsschnitt. Der Kreis bleibe dabei: Die Bäume müssen weg! Sie könnten eventuell in den eigenen Garten umgepflanzt werden.



Im Vordergrund die privat gepflanzten Obstbäume, die laut Altmarkkreis entfernt werden müssen. © Albrecht, Ute

Man gehe davon aus, so der Altmarkkreis weiter, dass es später „zu nicht unerheblichen Beeinträchtigungen für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs“ komme, wenn pflegebedürftige Baumkronen mit fünf bis sechs Metern Umfang in den Verkehrsraum ragen und herabfallende Früchte das Wild an die Straße locken.



Obstbaumallee 1950 angelegt

Ute Albrecht, in Tylsen geboren und aufgewachsen, verweist darauf, dass die Straße nach ihrer Information etwa 1950 mit Obstbäumen bepflanzt wurde. Nach der Wende seien in alle Lücken neue Obstbäume gesetzt worden – an die 100 Stück, schätzt sie. Schon bald seien nur noch 20 übrig geblieben. „Danach ist nichts passiert“, sagt die Hobbygärtnerin, die jedes Jahr eine kleine Anzahl Obstbäume aus Sämlingen zieht und mit alten Sorten veredelt. „Das dauert ca. vier Jahre, dann sind sie etwa 1,50 Meter hoch. Die Bäume verschenke ich an Freunde und Bekannte“, sagt sie. Es seien auch mal Bäume übrig geblieben, die sie dann als Ersatz für die eingegangenen an die Straße gesetzt habe.



Umweltinitiativen involviert

Ute Albrecht hofft, dass die Bäume bleiben können. Sie hat dem Kreis ihre Stellungnahme geschickt und inzwischen den regionalen Naturschutzbund (Nabu), den örtlichen Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Salzwedeler Bürgerinitiative „Pro Baum“ eingeschaltet.