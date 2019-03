Trauriger Spitzenplatz: 63 Verkehrstote je eine Million Einwohner

Magdeburg / Altmark – Bundes- und Landstraßen bleiben in Sachsen-Anhalt die Todespisten. Von den 140 im Jahr 2018 im Straßenverkehr Getöteten sind 86 außerhalb geschlossener Ortschaften umgekommen. Am sichersten sind mit „nur“ 16 Todesopfern die Autobahnen.

Das geht aus der Verkehrsunfallbilanz des Landes hervor. Mit 63 Verkehrstoten je eine Million Einwohner belegt Sachsen-Anhalt bundesweit weiterhin einen traurigen Spitzenplatz.

Insgesamt registrierte die Polizei im vergangenen Jahr 73.500 Verkehrsunfälle mit 7955 Verletzten. Das ist ein deutlicher Rückgang zu 2017 um 1608 Crashs (minus 2,1 Prozent). Die Entwicklung in Sachsen-Anhalt entspreche dem Bundestrend, sagte Nadine Raabe-Goldermann, die die Zahlen präsentierte.

Die Hauptunfallursache stellten mit 14.110 Fällen nach wie vor Wildunfälle dar. So hat die Polizei 10.400 in Unfälle verwickelte Rehe, 1600 Schwarzkittel und 1000 Stück Haarwild protokolliert. Außerdem überlebten 570 Füchse, 500 Hasen bzw. Kanninchen und sieben Wölfe die Begegnung mit dem mobilen Menschen nicht.

Bei Unfällen mit schweren Personenschäden (insgesamt 1999) sei überhöhte Geschwindigkeit weiterhin die Hauptursache für jeden dritten Getöteten. Mit der Verkehrssicherheitsaktion „Schnell, schneller, tot – Dagegen haben wir was“ soll dem entgegengewirkt werden. Plakate auf Überlandbussen werben für rücksichtsvolles Fahren.

Raabe-Goldermann kündigte zudem verschärfte Geschwindigkeitskontrollen an. „Für das Leben der Bevölkerung blitzt die Polizei wahnsinnig gern“, sagte sie. Dafür steht den Beamten ab April ein sogenannter Enforcement-Trailer (im Volksmund „Superblitzer“) zur Verfügung.

Auf der Autobahn 2 werden zudem in diesem Jahr zwei stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in Betrieb gehen. Die Standorte der stationären Anlagen auf der A2 sind: in Fahrtrichtung Berlin Kilometer 107 zwischen Bornstedt und Rasthof Börde und in Fahrrichtung Hannover 1000 Meter vor der Abfahrt Magdeburg-Zentrum aus Richtung Rothensee.

VON CHRISTIAN WOHLT