Touristen streifen durch Hansestadt, doch Salzwedeler fehlen – eine Reportage

„Sehr schön, aber die Ruhe fällt auf“

Eine Touristengruppe auf dem Salzwedeler Marktplatz. Gemeinsam nehmen sie am sonnigen Sonnabend an einer geführten Tour durch die Hanse- und Baumkuchenstadt teil, wodurch sie das sonst recht leere Stadtbild mit Leben füllen.

Touristen ziehen durch die Hansestadt Salzwedel, doch von den Salzwedelern selbst scheint jede Spur zu fehlen. Verkäuferinnen berichten von ihren Beobachtungen, Begegnungen und Gesprächen am sonnigen Sonnabend.

Salzwedel – Es ist ein sonniger Sonnabend in der historischen Hanse- und Baumkuchenstadt Salzwedel. Zahlreiche Geschäfte laden mit ihren offenen Türen zum gemütlichen Einkaufsbummel ein. Doch die Anzahl an kauflustigen Passanten hält sich in Grenzen. Je tiefer man der Burgstraße folgt, desto ruhiger wird es. Dann aber ein überraschender Anblick: Am Marktplatz bei der Mönchskirche tummelt sich eine große Gruppe an Menschen, bepackt mit Rucksäcken und Kameras – Touristen. Inmitten der Leere genießen sie den Anblick der zahlreichen Fachwerkhäuser und folgen einer Stadtführerin.

Ähnliche Eindrücke sammeln die Verkäufer und Geschäftsinhaber der Hansestadt, wenn auch nicht mit geführten Gruppen. „Es sind viele Touristen jetzt zu Pfingsten in der Stadt unterwegs, aber die Salzwedeler zieht es bei dem schönen Wetter wohl woanders hin“, erzählt Nancy Kämpfer. Als Verkäuferin beim Bekleidungsgeschäft „Style by Bürkner“ steht Kämpfer hinter ihrem Tresen für Kunden bereit. Hin und wieder kommt sie mit Touristen ins Gespräch. „Sie finden die Stadt sehr schön, aber die Ruhe fällt auch ihnen auf“, schildert die Verkäuferin.



Anne Buch, Mitglied der „Hansebande“, ein Geschäft, in dem Künstler und Kunsthandwerker aus der Region ihre Werke präsentieren und verkaufen, glaubt zu wissen, wo die Salzwedeler hin sind: „Die meisten sind vermutlich im Wendland, bei der ‚Kulturellen Landpartie‘. Zumindest sind viele, die ich kenne, dort.“ Die „Kulturelle Landpartie“ ist eine Veranstaltung im gesamten Wendland, die immer zwischen Himmelfahrt und Pfingsten stattfindet und mit „Wagen und Winnen“ vergleichbar ist. „Einige Wendländer zieht es wiederum als Touristen nach Salzwedel. Wobei ich heute auch ein Paar aus Berlin hier hatte, das öfters in der Stadt ist“, erzählte Buch.



Bei „Buchladen“ und „Holzwurm“, ein Geschäft, das gleich zwei Läden in einem beinhaltet, wird eine ähnliche Theorie vermutet, aber mit anderer Schlussfolgerung. „Die ‚Kulturelle Landpartie‘ zieht sicherlich viele Salzwedeler an, aber lockt auch Touristen von außerhalb auf einen Zwischenstopp nach Salzwedel“, äußert Verkäuferin Katrin Pagen. „Die Touristen sind trotz des hohen Leerstands sehr von der Stadt und den Geschäften angetan, aber auch sie merken, dass wenig los ist“, ergänzt Geschäftsinhaberin Wenke Wirth. Pagen und Wirth freuen sich dennoch über jeden Besuch.



Während viele Salzwedeler das schöne Wetter also woanders genießen und die kulturelle Landschaft des Wendlands betrachten, läuft der Tourismus in der Hansestadt auf Hochtouren. Doch die Touristen reichen nicht aus, um die vorherrschende Leere zu übertrumpfen.