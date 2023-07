Tierschutzverein für mehr Miteinander mit Salzwedel

Von: Leif Goetzie

„Wir machen das ehrenamtlich, wir machen das für die Tiere“: Nancy Schulz mit einem wenigen Wochen alten Katzenwelpen. Das Tier hat noch blaue Augen. In wenigen Wochen wird sich die Farbe wahrscheinlich ändern. © Leif Goetzie

Tierschutz ist eine allgemein anerkannte Aufgabe. Dennoch haben Ehrenamtliche und Vereine oftmals mit Problemen zu kämpfen, die über das eigentliche Engagement und die investierte Zeit hinausgehen. So auch der Verein Pfotenhilfe in Salzwedel.

Salzwedel – Vor fast genau vier Jahren hat sich der Verein Pfotenhilfe gegründet. Elf Gründungsmitglieder waren es seinerzeit. Ein paar mehr sind es seitdem zwar geworden, aber bei der Mitgliedschaft im Verein kommt es ohnehin weniger auf die Quantität, sondern Qualität an. „Wir brauchen Menschen, die helfen, nicht nur reden“, sagt Nancy Schulz, die Vereinsvorsitzende, die mit ihrem Partner Frank Sill im Stadtteil Siebeneichen herrenlose Vierbeiner aufpäppelt.

Und die Mitglieder, die sie haben, kümmerten sich sehr gut um Tiere und Gehege, wenn sie selbst verhindert seien. Schulz ist voll berufstätig und 17 Katzen sind es derzeit, die der Verein sorgsam pflegt.



Miteinander mit der Stadt gewünscht

Enttäuscht sind Nancy Schulz und ihr Lebensgefährte eher von der Kooperation mit der Stadt beim Thema Katzenpflege und -kastration. Man fühlt sich ohne Not häufig übergangen. „Wenn eine Katze im Stadtgebiet aufgefunden wird, dann rufen Ordnungsamt und Polizei ausschließlich in Ahlum an.“ Wenn das Tierheim die Kapazitätsgrenze erreicht habe, riefe aber niemand bei ihnen an, beklagt Schulz. Stattdessen entwickele sich dann ein Kreislauf ins Leere.



Das Ordnungsamt könne sich sowie den Salzwedeler Findern viel Lauferei ersparen und sich um anderes kümmern, wenn es sie einbeziehe. „Wenn es uns beispielsweise einige Gutscheine für Katzenkastrationen überlässt, die wir weitergeben können, und der Tierarzt rechnet direkt mit der Stadt ab“, benennt Nancy Schulz ihre Hoffnung.



Derzeit ist die Realität noch eine andere. Die Stadt habe sich auf Nachfrage zwar zuletzt mit 2000 Euro an der Arbeit ihres Vereins beteiligt, das Gros der Kosten für in Inflationszeiten sprunghaft angestiegene Futter- und Katzenstreupreise werde aber trotz Spenden immer noch nicht gedeckt. So sah man sich zuletzt auch zu einer ungewöhnlichen Aktion gezwungen und stellte eine Tierarztrechnung über 1200 Euro bei Facebook ein. Und die Maßnahme wirkte. „Herzlichen Dank an die Spender!“, war es Frank Sill wichtig, eine Antwort zu adressieren.



Stadt: Verantwortlichkeiten differieren nach Situation

Andreas Köhler erläutert dazu die situationsabhängige Position der Stadt bei der Frage aufgefundener Vierbeiner. Es sei Pflichtaufgabe, sich um herrenlose Tiere zu kümmern, die „eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung“ darstellten. „Echte Problembereiche gibt es aus unserer Sicht derzeit nicht. In diesem Sinne ist auch der Verein Pfotenhilfe e. V. nicht namentlich in Erscheinung getreten oder hat auf andere Art um ein Tätigwerden oder eine Zusammenarbeit im Sinne des Tierschutzes gebeten“, so der Mitarbeiter des Ressorts Öffentlichkeitsarbeit überrascht.

Die Finanzspritze für „Pfotenhilfe“ zeige aber „deutlich, dass wir die Vereinsarbeit schätzen“. Etwas anderes sei die Frage nach freiwilligen Aufgaben. Hier sei der Stadtrat für die Freigabe entsprechender Mittel zuständig. Es gebe aber in 2023 keinerlei Anträge am Prozess Beteiligter aus Politik und Vereinen, die das Haushaltjahr beträfen. „Etwaige Bemühungen, eine politische Entscheidung herbeizuführen, unterstützen wir gern“, zeigt Köhler einen zukünftig beschreitbaren Weg auf.



Nancy Schulz und Frank Sill dürfte das etwas Mut machen. Genauso wie eine Neumitgliedschaft im Verein. Es ist Christiane Peters. Ihr wird ein altes Katzengehege für in Obhut genommene Vögel und Kleintiere dienen. Kräfte bündeln im Tierschutz geht also in Salzwedel.