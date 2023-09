Tierpension in Ritze kümmert sich seit 20 Jahren um Vierbeiner

Von: Christian Reuter

Teilen

Die Hundeschule A-Z aus Bad Bodenteich zeigte am Tag der offenen Tür und zur Feier des 20-jährigen Bestehens der Tierpension Grimm in Ritze am Sonnabend, 2. September, eine Vorführung. © Christian Reuter

Das 20-jährige Bestehen hat die Tierpension Grimm in Ritze am Sonnabend, 2. September, gefeiert. Aus diesem Anlass wurde zum Tag der offenen Tür eingeladen. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um sich die Einrichtung einmal näher anzuschauen. Höhepunkt des Tages dürfte für viele die Vorführung der Hundeschule A-Z aus Bad Bodenteich am Nachmittag gewesen sein. Hundebesitzer erhielten dabei nützliche Tipps zum Umgang mit den Tieren.

Ritze. Cindy Grimm, Inhaberin der Tierpension, zeigte sich mit dem Publikumsinteresse sehr zufrieden. „Der Erlös des Festes kommt zu 100 Prozent unserer Tierschutzarbeit zugute“, sagte sie im Gespräch mit der AZ.

Maya Sophie (4), im Bild mit ihrem Papa Tobias Schulz, räumte bei der Tombola vier Preise, darunter den Hauptpreis, ab. Rechts: Annett List vom Verein Boxer Nothilfe Deutschland. © Christian Reuter

Derzeit leben in der Tierpension 26 Hunde, fünf Katzen und ein Hase. „Von den Hunden kommen 20 aus dem Tierschutz, die meisten aus dem Ausland“, erklärte Grimm. Die Hunde würden in Kooperation mit Tierschutzvereinen in der Pension aufgenommen und könnten von Tierfreunden adoptiert werden, ähnlich wie in einem Tierheim.



Die Hundevorführung wurde von zahlreichen Zuschauern mit großem Interesse verfolgt. Hundebesitzer erhielten nützliche Tipps zum Umgang mit den Tieren. © Christian Reuter

Apropos Tierheim. „Die Heime sind völlig überlastet. Durch Corona wurde es zur Hölle. Wir können gar nicht alle Hunde aufnehmen“, betonte Cindy Grimm.