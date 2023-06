„Niemand darf anderen Leid zufügen“

„Entzieht sich meinem Verständnis“: Taten von Lina E. auch in Salzwedel Thema

Von: Lydia Zahn

Teilen

Für die wegen linksextremer Straftaten verurteilte Lina E. gab es bundesweit Solidaritätsbekundungen. © JENS SCHLUETER

Ein Plakat, das zum Protest aufruft: Der Prozess um Lina E. fand auch in Salzwedel Aufmerksamkeit. Die örtliche Linke steht den Taten, die der 28-Jährigen vorgeworfen werden, allerdings eher kritisch gegenüber.

Salzwedel – „Auch wenn diese Leute hasserfüllte Meinungen haben, hatten Lina E. und die anderen kein Recht, sie zu verletzten. Denn niemand sollte aufgrund seiner Meinung angefeindet oder gar angegriffen werden“, sagt Marco Heide ernst. Der Kommunalpolitiker der Linken versteht nicht, wie die junge Frau aus Kassel mit ihren folgenschweren Taten zu einer Art Symbol für die linke Szene werden konnte.

Zu Lina E. und was ihr vorgeworfen wird

Die Kasselerin Lina E. wurde am vergangenen Mittwoch vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Der 28-jährigen Studentin war vorgeworfen worden, eine linksextreme, kriminelle Vereinigung gegründet zu haben. Zwischen 2018 und 2020 soll sie mit anderen Tätern mehrere Angriffe auf Rechtsextreme geplant und an diesen beteiligt gewesen sein. Dabei seien Menschen teilweise schwer verletzt worden. „Selbstjustiz“ hatte das Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) genannt.



Seit sie im November 2020 in Handschellen dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt worden war, wurde sie zu so etwas wie einem Symbol der linken Szene. Den Sonnabend nach ihrer Verurteilung hatte diese bundesweit aus Protest für eine sogenannte Tag-X-Demo mobilisiert. Es war zu mehrfachen Ausschreitungen gekommen.



Dieses Plakat hängt am Autonomen Zentrum. © Zahn, Lydia

In Salzwedel ist der Prozess um Lina E. ebenfalls nicht unbemerkt geblieben. Über der Altperverstraße hing bis Montag noch ein mit der Studentin sympathisierendes Banner. Ein Plakat zum Tag X klebt immer noch an der Hauswand (siehe Bild) des Autonomen Zentrums „Kim Hubert“. Für eine Stellungnahme zum Thema war das Autonome Zentrum jedoch nicht zu erreichen.



„Niemand darf anderen Leid zufügen“

Marco Heide ist Mitglied in der Salzwedeler Partei der Linken. Er engagiert sich für Stadt und Bürger, ist in verschiedenen Fachausschüssen sowie im Stadtrat vertreten. Die AZ wollte nun von ihm wissen, wie er zu den Taten von Lina E. steht. Und Heides erster Satz zeigt deutlich seinen Standpunkt: „Kein Mensch hat das Recht, anderen Leid zu zufügen. Ihre Taten sind absolut nicht zu rechtfertigen.“



Dass Lina E. schon fast zu einem Symbol wurde, kann der Kommunalpolitiker der Linken nicht verstehen. „Das entzieht sich meinem Verständnis. Und vielleicht ist sie ein Symbol, aber kein positives“, betont Heide.



Der Prozess um die junge Frau hat ein großes mediales Interesse nach sich gezogen. In diesem Zusammenhang wünscht sich Heide, dass auch die andere Seite nicht außer Acht gelassen wird. „Die Gefahr in diesem Land geht eher von Rechtsextremen aus“, erklärt er und bezieht sich auf Zahlen des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Insgesamt knapp 23 500 politisch motivierte Straftaten wurden 2022 von der rechten Szene begangen, rund 7000 von der linken. Bei den Gewalttaten verzeichnet das rechte Konto 1170 Delikte, der linke Sektor 842.