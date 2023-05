Tariferhöhung auch in Salzwedel Thema

Von: Lydia Zahn

Das Thema Tariferhöhungen im öffentlichen Dienst betrifft natürlich auch die Hansestadt Salzwedel. Aber zumindest für dieses Jahr bleibt Salzwedels Stadtoberhaupt Olaf Meining entspannt: Die auf die Verwaltung zukommenden Mehrkosten könne die Stadt ohne große Probleme stemmen. Jedoch dürfte das Jahr 2024 kein solches Zuckerschlecken werden.

Salzwedel – Mit der Tariferhöhung soll es eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung, beginnend im Juni, in Höhe von insgesamt 3000 Euro geben. Zudem steigen die Einkommen ab kommendem Frühjahr um 200 Euro plus 5,5 Prozent, sieht das Tarifergebnis vor. Dieses wurde übrigens am Mittwoch offiziell beschlossen.



Bei rund 150 Stellen, 16 Beamtenstellen ausgenommen, bedeutet das für Salzwedel eine Mehrbelastung von rund 400 000 Euro in diesem Jahr, bilanziert Meining. Dennoch würde diese nicht allzu sehr ins Gewicht fallen. Weil eine Tariferhöhung bereits absehbar war, hat die Stadt für 2023 mit rund 10,7 Millionen Euro Personalkosten gerechnet, also schon 288 700 Euro mehr als 2022. Dazu kommt, dass nicht jeder Schreibtisch im Rathaus besetzt ist. Heißt: Stellen, die schon mit eingeplant werden, gilt es beispielsweise erst noch zu besetzten. Deshalb geht Meining davon aus, dass die geplanten 10,7 Millionen Euro trotz Mehrbelastung ausreichen werden. „2023 kommen wir also klar“, fasst der Bürgermeister zusammen.



Anders sieht es im nächsten Jahr aus, „da haben wir ganz viele Fragezeichen“, so Olaf Meining. Denn manche finanziellen Aspekte sind noch ungeklärt. So soll es ab 2024 mehr Mittel vom Land Sachsen-Anhalt geben, wie hoch diese am Ende aber ausfallen, ist noch offen. Andererseits rechnet Meining wieder mit einem guten Steuerjahr, das würde wiederum aber weniger Mittel vom Land bedeuten. „Womit wir unterm Strich also rechnen können, ist unklar“, gesteht Meining.



Geschätzte Kosten für das Personal hat der Bürgermeister für 2024 aber schon vorliegen: knapp 11,7 Millionen Euro. Ein Mehrkostenplus von zirka 900 000 Euro. „Natürlich versuchen wir, das irgendwie hinzubekommen, und das werden wir auch. Aber wie, ist jetzt mit dem Stand im Mai schwer zu sagen“, schließt Meining.