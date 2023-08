„Wir haben keine starke Lobby“

Steuersenkung für Restaurant-Speisen läuft zum Jahresende aus

Von: Christian Reuter

Die Mehrwertsteuersenkung für Restaurant-Speisen soll zum Jahresende auslaufen. Im Bild: Benjamin Schott beim Anrichten eines Salates bei der 27. Altmark-Jugendmeisterschaft der Gastronomie in Salzwedel. © Reuter, Christian

Während der Corona-Pandemie senkte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Restaurant-Speisen um zwölf auf sieben Prozent. Doch zum Jahresende läuft das Steuergeschenk für die Gastronomiebranche aus. Ab 2024 wird wieder der alte Satz von 19 Prozent fällig. Was sagen Gastwirte in Salzwedel dazu? Werden Sie die Preise für ihre Speisen erhöhen? Die AZ hat sich umgehört.

Salzwedel. „Bei mir würde es die Schulspeisung betreffen“, sagt Annette Wnuck von Lipinski, Inhaberin des Hotels „Siebeneichen“, zu dem auch ein Restaurant gehört. Sie beliefere das Jahn-Gymnasium und die Lessing-Ganztagsschule mit insgesamt täglich 70 Essen.

„Bei einem Preis von 3,50 Euro pro Essen ist das ja eine ganz schöne Erhöhung, wenn es wieder auf 19 Prozent geht“, stellt sie fest. Das könne sie nicht kompensieren. Höhere Essenspreise könnten die Folge sein. Das sei aber nicht ihre alleinige Entscheidung, sondern vom Altmarkkreis Salzwedel als Vertragspartner abhängig.

Hoffnung, dass es bei niedriger Steuer bleibt

„Das ist eine absolute Katastrophe, dass die Mehrwertsteuer wieder steigen soll“, sagt Wolfgang Spiewack, Leiter des Hotels „Union“, zu dem ebenfalls ein Restaurant gehört. Durch die Steuersenkung habe man die gestiegenen Kosten bei den Lebensmitteln zum Teil kompensieren können. Schließlich gebe es bei einigen Lebensmitteln Preiserhöhungen von 22 Prozent.



„Wenn die Mehrwertsteuer wieder angehoben wird, müssten wir massiv die Preise erhöhen. Das können sich dann aber Normalbürger oft nicht mehr leisten“, beschreibt Spiewack das Dilemma. Er hoffe aber noch, dass die Lobbyarbeit der Gastronomiebranche erfolgreich ist, in der Politik die Vernunft einkehrt und es dadurch bei der niedrigen Steuer bleibt.



Diese Hoffnung habe auch Talwinder Singh, Betreiber der Pizzeria „Da Gaetano“. Er wolle erst einmal abwarten. Aber wenn die Steuer tatsächlich wieder auf den alten Satz angehoben werde, laufe es wohl darauf hinaus, auch die Preise für die Speisen zu erhöhen.

„Wir haben keine starke Lobby“

Nils Krümmel kümmert sich im Sommer im Salzwedeler Freibad-Imbiss um das Wohl der Gäste, ansonsten ist er noch Wirt der Gaststätte „Zur grünen Laterne“. „Das betrifft mich eigentlich nicht“, erwidert er auf die Frage des AZ-Redakteurs, was er zum Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung meint. Denn im Freibad gelte sowieso immer der ermäßigte Satz von sieben Prozent, weil es sich um Speisen zum Mitnehmen handele. Und in der Gaststätte verkaufe er kaum Essen. „Nur ab und zu mal eine Bockwurst, das macht das Kraut nicht fett“, so Krümmel.



„Wenn wieder die 19 Prozent kommen, muss ich die Preise erhöhen“, stellt Sathy Yoganathan, Inhaber des Lokals „China-Haus“, fest. Denn noch bis voraussichtlich Juni 2024 laufe der Umbau am Gebäude, dazu komme die derzeitige Umleitung durch die Straßensperrung der B 71. Würde auch noch die Mehrwertsteuer erhöht, sei ein Anheben der Preise für die Speisen nicht zu vermeiden. Dabei seien die Preise im China-Haus schon seit Jahren stabil. „Wir wollen unseren Gästen keine Schwierigkeiten bereiten“, begründet der Inhaber.



„Da kommen enorme Mehrkosten auf alle Gastwirte zu, Preiserhöhungen werden wohl nicht ausbleiben“, erklärt Jörg Hein, Inhaber des Imbiss-Gasthauses „Mücke“ in Cheine. Ansonsten könne man zu dem Thema nur mit dem Kopf schütteln. Aber schon während der Corona-Pandemie habe man die Gaststätten als erste „weggeschlossen“.



Jörg Hein weiß allerdings auch: „Der Staat braucht Geld, und wir haben keine starke Lobby wie zum Beispiel die Autoindustrie.“