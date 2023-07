Starke Frauen im Porträt: Heike Herrmann - Leiterin der Lessing-Ganztagsschule

Von: Leif Goetzie

Altes Gebäude, aber modernes Konzept: Schulleiterin Heike Herrmann vor der Gotthold-Ephraim-Lessing-Ganztagsschule. Ihr innovatives Lehrkonzept rief sogar Neugierde in der Landespolitik hervor. © Goetzie, Leif

Sie leitet eine der 15 besten Schulen Deutschlands. Und nicht nur in Salzwedel kennt man sie –Heike Herrmann. Denn: Über ihr neuartiges Lehrkonzept berichteten schon einige überregionale Medien, vor kurzem erst der „Focus“.

Salzwedel – „Ich habe keine Work-Life-Balance“, resümiert die 53-Jährige mit etwas Humor. „Ich bin morgens die Erste, die im Büro ist und abends die Letzte, die geht.“ Irene Brandstädter, die Sozialpädagogin der Schule, bestätigt die Selbsteinschätzung der Leiterin der Gotthold-Ephraim-Lessing-Ganztagsschule: „Sie ist ein Workaholic.“



Schulleiterin im zweiten Anlauf

Acht Jahre sind vergangen, seit Heike Herrmann das Amt übernahm. Und es schien eigentlich schon alles geregelt. Doch dann kam es anders. Die Nachfolge Holger Lahns, der als Vorgänger Herrmanns die Aufgabe zu managen gehabt hatte, drei Schulen zu vereinen, schien bereits geregelt. Doch dann scheiterte der designierte Neustart in letzter Minute. Herrmann erhielt stattdessen den Anruf und – sagte zu. Als „die beste Entscheidung meines Lebens“ bezeichnet die energiegeladene Ehefrau und Mutter den Weg zur Lessing-Schule.



Aus der Not eine Tugend gemacht

Für ihren Vorgänger hat sie ebenfalls lobende Worte. Lahn hätte ihr ein intaktes, für Innovation offenes Lehrerkollegium hinterlassen, das bereit war, den neuen Weg mitzugehen. Aber Herrmann macht auch keinen Hehl daraus, dass ihr Weg auch auf der überall spürbaren Notsituation des Lehrermangels fußte. Wie also ohne Ausfälle die Schüler sinnvoll beschäftigen?



Ihren Weg – den hat sich Heike Herrmann in Rostock abgeguckt. Das FLIP-Modell „Forschendes Lernen in der Praxis“ beinhaltet neben vier regulären Unterrichtstagen in der Schule einen Betriebstag. Dieser ist bewusst am Mittwoch angesetzt, um die Lernwoche zu teilen, so Herrmann. 104 Einrichtungen in Salzwedel und Umgebung machen dabei aktuell mit.



Zweifler, ob das System funktioniert, gab es natürlich auch einige wenige in den Reihen der Lehrerschaft. Die seien aber gegangen. Und das war für sie okay. Es gebe auch hin und wieder Eltern, die Bedenken hätten. Aber bei 450 Kindern ist das sicher auch nicht weiter ungewöhnlich.



„Es ist so, dass wir Schule heute anders denken müssen als noch vor über 100 Jahren in der Preußenzeit.. Wir müssen umdenken, Schule modern denken,“ urteilt Herrmann. Dazu gehöre halt nicht nur Frontalunterricht, wie er den meisten Eltern der Kinder noch aus der eigenen Schulzeit bekannt ist.



Es sei ja richtig, dass in naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik mehr initialer Input benötigt werde. Aber Herrmann sieht auch den Zusammenhang zwischen einer hohen Anzahl von Burn-out-Fällen unter Lehrern und dem antiquierten Unterrichtsmodus. Es sei für beide Seiten ja nicht erfüllend, wenn Lehrer vor der Klasse stehen und sich den Mund fusselig redeten.

Sie sehe die Lehrer als Begleiter, die Schüler anleiten. „Das ist die Kunst“, ist sich Herrmann sicher. Begleitet wird an der Schule intensiv. Morgens gibt eine Warm-up-Stunde (ca. 30 Minuten) der Klassenleitung Spielräume für Hausaufgabenhilfe, Problemgespräche, Vorbereitungszeiten.



Und die Bilanz scheint ihr Recht zu geben. Eine Erfolgsquote von 100 Prozent beim Abschluss 2023 konstatiert sie auf Nachfrage zur Lernplanerfüllung. Das FLIP-Modell macht Schule. Zunächst zur Probe für das Schuljahr 2022/2023 eingeführt, hat es sich bewährt. Denn die Kinder lernen praxisnah. Entweder in den Betrieben, wo sie in sechs Monaten zu einer Forschungsfrage eine Präsentation erarbeiten, die sie vor ihren Mitschülern halten. Oder aber sie lernen in der Schule am unterrichtsfreien Tag nähen und kochen.



Herzenssache: Nähunterricht gibt die Direktorin selbst. © Goetzie, Leif

Das Modell ruft öffentliche Aufmerksamkeit hervor. Vor Kurzem erst berichtete der „Focus“ über die Lessing-Schule, was Heike Herrmann als Anerkennung natürlich freute, wenngleich sie über einige Kleinigkeiten nicht ganz glücklich war.

Dabei konnte die 53-Jährige über die vom Nachrichtenmagazin versehentlich addierten zehn Lebensjahre noch schmunzeln. Die Überschrift „Die 4-Tage-Schule“ behagte ihr hingegen ganz und gar nicht. „Das stimmt ja so nicht“, ärgert sich Herrmann.



„Da sind wir drin“: Heike Herrmann und Irene Brandstädter (re.) beim Stöbern im Magazin „Focus“. © Goetzie, Leif

Auch wenn die Diskussion über die Anlass gebende Ursache die Innovation in den Hintergrund treten ließ, wurde dem Modell dennoch Respekt zuteil. Vergangenes Jahr qualifizierte sich die Lessing-Schule als eine von bundesweit insgesamt 20 Einrichtungen für den „Lern-Oscar“, wie die BILD den „Deutschen Schulpreis 2022“ betitelte und dabei ebenfalls Herrmanns Schule beispielhaft porträtierte.



Belastung wurde unbemerkt zu hoch

„Wir haben es nicht geglaubt“, beschreibt Herrmann ihre Reaktion und die ihres Kollegiums auf den Anruf der Jury im vergangenen Jahr. „Das hat der Schule einen Schub gegeben.“ Es reichte zwar nicht bis ganz vorn, aber bis ins Finale unter die besten 15 Schulen Deutschlands. Und das allein zählte.



Der als positiv wahrgenommene Zusatzstress der Würdigung, der sie dreimal auf Einladung in den Landtag nach Magdeburg fahren ließ und „als Belohnung“ eine Evaluation mit Schulbegehung in Salzwedel nach sich zog, nahm Herrmann allerdings so in Anspruch, dass sie offenbar kurz ihre eigene Schmerzgrenze aus den Augen verlor.

Mit einem plötzlichen Engegefühl musste die 53-Jährige in die Notaufnahme. Wie der Alltag normalisierte sich auch der kurz erhöhte Blutdruck. Heute sagt sie dennoch: „Ich habe noch nie so viel gearbeitet wie jetzt, und ich war noch nie so glücklich wie jetzt.“



Mann nimmt abends das Handy weg

Zehn Stunden arbeitet Herrmann täglich, und das ist vermutlich eine defensive Rechnung. „Den ersten Kaffee trinke ich morgens in der Schule“, berichtet sie. Sie könne aber auch gut loslassen. Und auf ihre Sekretärin sei auch Verlass. Grundsätzlich sei sie aber immer erreichbar, mit der Einschränkung, dass ihr Mann ihr abends das Handy wegnähme. Irgendwann ist halt auch im Hause Herrmann Schluss.



Ihre Tochter ist auch auf dem Weg, Lehrerin zu werden. Sie lernt das gleiche Modell, das Herrmann praktiziert, aber in Rostock. Folgt sie ihrer Mutter dann zur Lessing-Schule? „Nein, das ginge nicht gut.“ Eine starke Frau pro Schule reicht halt.



