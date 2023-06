Starke Frauen im Porträt: Die Karriere der Jeannette Schulz

„Wenn die Menschen glücklich sind, habe ich es richtig gemacht“

+ © Meineke, Ulrike Jeannette Schulz in dem Raum, in dem sie sich am wohlsten fühlt und wo es sie sogleich geschäftig umtreibt: Im Keller ihres Hauses gibt es unzählige Muster aus allen möglichen Stoffen, Kataloge und Bücher. © Meineke, Ulrike

Sie hat schon in einer Oligarchen-Villa in Aserbaidschan installiert, in einem Hotel in Shanghai, Häusern in Moskau und auf Mallorca, in einer Boutique am Berliner Ku’damm: Was Jeannette Schulz weltweit macht, ist weit mehr als Tapeten an Wände kleben.

Salzwedel – Ihre kreative Natur hat ihr mittlerweile einen Namen in der internationalen Branche eingebracht. In der nationalen sowieso: Die Redaktion von „Architektur und Wohnen“ bescheinigte der Salzwedelerin, eine der besten 50 Raumausstatterinnen Deutschlands zu sein.

Der Scheich und die Villa in Genf

Raumausstattung – das Wort trifft allerdings nicht, was die 59-Jährige tut. Sie selbst nennt ihren Eine-Frau-Betrieb „Jearodes“ – zusammengesetzt aus Jeanette Rooms Interior Design. „Wenn man Highend sein will, muss man höchste Qualität liefern“, sagt die erfahrene Malermeisterin im AZ-Gespräch.

Wenn ich einen Raum betrete, macht es in meinem Kopf bling, bling – da muss das und das hin.

Just an dem Tag erhält sie einen Anruf aus Abu Dhabi in den Arabischen Emiraten: Der Projektmanager des Scheichs möchte von der Salzwedeler Expertin einen Palast bei Genf tapeziert haben. „Es läuft nur über Empfehlungen“, kommentiert Jeannette Schulz, die in solchen Fällen mit den Künstlern Kevin Grey (Berlin) und Harald Meuren (Osnabrück) zusammenarbeitet.



„Wir machen verrückte Sachen“

Sie liebt es, Herausforderungen zu meistern und unbekannte Probleme zu lösen: „Wir machen verrückte Sachen“, erzählt die Mutter dreier erwachsener Kinder – und strahlt dabei. Sie sei „in der Liste ganz weit oben“, weil sie auch malen kann, betont die Hansestädterin, die in Magdeburg aufgewachsen ist und eigentlich Innenarchitektur und Kunst studieren wollte. Aber die DDR-Oberen bremsten sie aus, weil sie ein Bild ausgestellt hatte, das Abgase aus Schornsteinen in Leuna und daneben eine Ansicht, wie die Welt schöner sein kann, zeigte.



Als sie sich in Magdeburg zur „Betriebswirtin des Handwerks“ ausbilden ließ – einer von mehreren Berufen, die sie hat – lernte Jeannette Schulz ihren jetzigen Mann kennen und ging mit ihm in die Hansestadt. 2011 machte sie sich selbstständig.



Wegen der Aufträge im Ausland ist sie viel unterwegs – „ohne die Unterstützung meines Mannes würde das nicht gehen“, sagt die Frau, die auch privat ein bisschen verrückt ist: Gerade hat sie ihren Segelschein gemacht und das Paragliding ausprobiert. „Megageil“, kommentiert sie.



+ Moos, Gras, Heublume: So eine Kombination kann sich die Expertin für ein altes Bauernhaus vorstellen. © Meineke, Ulrike

Ärzte mögen es meist nicht schrill-bunt

Ihr besonderes Talent sieht Jeannette Schulz darin, „dass ich weiß, was zu wem passt“. Mathelehrern und Bauingenieuren brauche sie beispielsweise nicht unbedingt mit blumigen Mustern zu kommen. „Die gehen eher in die geradlinige oder geometrische Richtung.“ Ärzte mögen es meist nicht schrill-bunt: „Denen brauche ich keine Graffiti-Tapete anzubieten.“



Der „goldene Raum in China“

Das Pompöseste, das sie je gemacht hat, sei ein „goldener Raum in China“ gewesen – ein Showroom in einem Einkaufscenter, in dem goldene Vasen verkauft wurden. Mit schwarz-blattgoldenen Platten gab die Fachfrau dem Raum eine edle Note. Der Quadratmeter habe 2500 Euro gekostet. „Die Herausforderung ist, dass ich nie weiß, was mich erwartet und wie es funktioniert.“ Gerade hat sie in einem großen Schiff die Decke mit 5,50 Meter langen Tapeten beklebt. „Eine halbrunde Decke mit so langen Tapeten bekleben ... Damit die Stöße zusammenbleiben, muss das auf den Millimeter stimmen.“



+ Ein Überbleibsel der Tapete, mit der die 59-Jährige einen Showroom in China verkleidet hat: Der Quadratmeter kostet 2500 Euro. © Meineke, Ulrike

Die Lofoten als Panoramabild

Sie möchte „es machen, dass es für die Leute passt“, bringt es die Salzwedelerin auf den Punkt. „Wenn die Menschen glücklich sind, habe ich es richtig gemacht.“



Da fällt ihr spontan ein Beispiel aus der Nachbarschaft ein: Eine Familie wollte das Wohnzimmer gemütlicher haben. „Das war schwierig, weil es sich um ein Durchgangszimmer mit großem Kamin handelte.“

Die Heraus-forderung ist, dass ich nie weiß, was mich erwartet.

Weil das Ehepaar oft und gern auf den norwegischen Lofoten ist, malte Jeannette Schulz kurzerhand ein Panoramabild an die Wände. Noch heute sagt das Paar: Genau so sehen die Lofoten tatsächlich aus!



Da wird auch mal die Decke aufgestemmt

Ein anderes Mal störte die Expertin ein großer weißer Kühlschrank in einer Küche. „Der muss umgespritzt werden, das kann doch ein Autolackierer machen“ – und so kam es auch. „Es muss nicht immer teuer sein“, sagt die Salzwedelerin, die sich jedes Jahr auch auf einer Fachmesse in Paris auf dem Laufenden hält und Inspiration holt.



„Bling, bling – da muss das und das hin“, beschreibt sie, was ihr durch den Kopf schießt, wenn sie einen Raum betritt. Die kreative Natur hat auch schon mal eine Decke aufgestemmt, damit der aufgearbeitete Schrank von Uroma in das nur 1,80 Meter hohe Zimmer passt.



„Ein bisschen ,Welt’ in die Altmark bringen“

„Ich versuche, ein bisschen ,Welt’ in die Altmark zu bringen und zu vermitteln, dass man mit persönlicher Note individueller gestalten kann als mit der Tapete aus dem Baumarkt“, sagt Jeannette Schulz, die auch ehrenamtlich darauf bedacht ist, Gutes zu tun: Seit elf Jahren ist sie bei den Lady Lions. Ihre zweijährige Präsidentschaft gibt sie jetzt, den Regularien entsprechend, ab. Und wenn sie entspannen will, sitzt sie in ihrem großen Garten, schwimmt im Pool oder geht mit Lucy, dem Hund, joggen.