Stappenbeck´sches Haus: Fünf Jahre nach dem Abriss folgte schon 1993 der Neubau

Von: Bernd Zahn

Das Stappenbeck´sche Haus an der Mönchskirche in Salzwedel: So sah das ursprüngliche Gebäude im Jahr 1905 aus. © Repro: Zahn, Bernd

Es war ein architektonisches Schmuckstück in der Mitte der Hansestadt: das Stappenbeck´sche Haus. In der Endphase der DDR wich es noch der Abrissbirne. Ein Loch im Stadtkern blieb aber nur kurz.

Salzwedel – Es stand im Herzen der Stadt Salzwedel, direkt an der Mönchskirche, wo seit Jahrhunderten das Leben pulsierte. Darum baute William Stappenbeck das Haus 1890 wohl ganz bewusst an dieser Stelle, um dort sein Burg-Cafe zu betreiben. Stappenbeck war gelernter Konditor, Stadtarchivar und im Vorstand der Schützengilde.

Das Stappenbeck´sche Haus an der Mönchskirche in Salzwedel: So sieht das Haus heute aus. © Zahn, Bernd

1983 durfte im Haus An der Mönchskirche 1 bis 3 niemand mehr wohnen. Das Vorderhaus an der Burgstraße wurde im Erdgeschoss von einer HO-Verkaufsstelle für Waren des täglichen Bedarfs genutzt. Darüber wohnte noch eine alte Dame. Obwohl die Bausubstanz des Hauses noch gut war – nur das Dach war an einigen Stellen defekt, es regnete hinein – kam, was kommen musste: Fünf Jahre später, also 1988, wurde das Gebäude abgerissen. Eine riesige Lücke klaffte von da an im mittelalterlichen Stadtbild an Burgstraße und Mönchskirche. Einer der wunderschönen Kachelöfen aus diesem Haus landete im Speiseraum der Wohnungsbaugesellschaft und wurde somit gerettet.



Vor 30 Jahren, am 29. März 1993, legte Siegfried Grimm den Grundstein zum Wiederaufbau des Hauses, das im Volksmund immer noch das Stappenbeck´sche heißt. Architektin Elke Hackel-Kaape plante den Neubau. Der Bauplatz umfasste damals wie heute eigentlich vier Häuser, die durch einen gemeinsamen Treppenturm zugänglich sind. 4,3 Millionen Mark kostete der Bau des Objektes. Auf 1450 Quadratmetern Fläche, die durch die Osterburger Straßen-Hoch- und Tiefbaugesellschaft (OST-Bau) errichtet wurden, konnten Geschäfte, Arztpraxen und ein Restaurant sowie Wohnungen Platz finden. Das erste Restaurant im neugebauten Stappenbeck´schen Haus war übrigens das italienische „Portofino“.