Mögliche Standortfaktoren für Lesekompetenz an Salzwedeler Grundschulen

Von: Leif Goetzie

Teilen

Eine Mutter liest mit ihrem Kind. So wie hier in der Stadt- und Kreisbibliothek Salzwedel bekommt die spätere Lesekompetenz früh einen Schub. © Goetzie, Leif

Der Bildungsstandort Deutschland kriselt. Gemäß neuester IGLU-Studie der OECD beginnt das Problem hierzulande schon am Anfang: dem Lesen im Grundschulalter. Wie aber beschreiben Rektorinnen in Salzwedel die Situation an ihrer Schule?

Salzwedel – Bekannt unter der Bezeichnung PISA-Schock war es 2001, als die Öffentlichkeit erstmals schwarz auf weiß lesen konnte: Das deutsche Bildungssystem ist unterdurchschnittlich erfolgreich. 15 Jahre erfolgreich implementierte man bessere Betreuungsangebote für Kita-Kinder, Sprachförderungen.

Es gab messbare Fortschritte bis zum Einbruch 2016. Nun der neuerliche Schock: Nach IGLU 2021 (für: Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) rutscht Deutschland erneut ab.



Mittlerweile erfüllen nur noch drei von vier Viertklässlern im Bundesdurchschnitt den Lesestandard. Aber wie sieht es in dieser Hinsicht an Salzwedeler Grundschulen aus? AZ ist dieser Frage nachgegangen und hat mit drei Schulleitungen gesprochen.



Prekäre Personallage an Jenny-Marx-Schule

An der Jenny-Marx-Grundschule verweist die stellvertretende Schulrektorin Silvia Strauß auf die Pressestelle des Bildungsministeriums Sachsen-Anhalt. Zur aktuellen Stundentafel, der Leseleitung und der genauen wöchentlichen Lesezeit der vierten Klassen ihrer Schule möchte sie sich nicht äußern, teilt aber mit, dass „wir uns in einer personellen Notsituation befinden und Klassenzusammenlegungen vornehmen mussten“.



Ihr verbliebenes Lehrpersonal, das pro Person alle Grundschulfächer abdecke, reagiere aber natürlich im Unterricht auf individuelle Anforderungen eines Klassenverbundes bei der Ausgestaltung des Unterrichtes. Erst seit Ausbruch der Pandemie habe sich außerdem die Besetzungslage mit der Zeit verschlechtert.



Über Personalprobleme kann man an der 2022 neu gegründeten Jeetze-Grundschule erst einmal nicht klagen. Rektorin Diana Viehmann hat zwar zum Start erst einmal auch nur die erste und die zweite Klassenstufe zu betreuen, erlebt aber auch schon jetzt die Herausforderungen im Zeitalter von Tablet und Smartphone.



Medienkonsum schafft erste Probleme

„Konzentrationsstörungen durch mediale Reizüberflutung“, hat die Schulleiterin als häufigstes Symptom für Leistungsdefizite diagnostiziert. Die Eltern, die Gesellschaft, alle seien hier in der Pflicht, die Nachahmungseffekte bei Kindern durch verantwortbaren Umgang zu steuern.



Sie erlebe auch, dass Kinder bereits in der ersten Klasse „sensationell gut lesen können“, aber auch Zweitklässler, die sie, wie Niemann sagt, „traumatisiert durch zu hohen Leistungsdruck“ aus der staatlichen Schule übernommen hätten und die es kaum könnten. Die Jeetze-Grundschule ist eine private Einrichtung nach dem Montessori-Modell.



„Die Kinder haben viel Einfluss auf Lerninhalte, die Gestaltung, aber wir lenken die Kinder natürlich auch.“ Wer sich zu sehr um das Lesen drücke, erhalte einen Lesepass und werde geleitet angehalten, jeden Tag ein wenig zu lesen. Man backe auch zusammen. „Für ein Rezept muss man Zutaten lesen und Mengen berechnen“, so Viehmann.



Von den Standard-Schullesebüchern hält sie nicht ganz so viel, da Kinder interessengeleitet besser lernten. „Manchmal ist das Zeitfenster, in dem Kinder für das Lernen von etwas Bestimmtem motiviert sind, geöffnet.“ Dann müsse man die Chance nutzen. Das gelte eben auch für das Lesen und das ginge besser mit Büchern aus dem heimischen Schrank.



Lesen top, Grammatik eher flop

Christine Börner von der Evangelischen Grundschule „Stephan Praetorius“ differenziert, angesprochen auf das Leistungsvermögen ihrer Schüler: „Unsere Kinder können fließend und sinnerfassend gut lesen, aber Sprachgewandtheit, Wortschatz und Grammatik haben in den letzten Jahren nachgelassen.“ Ein Teil dessen führe sie auf die Corona-Zeit zurück.



Die seit 2005 im Amt befindliche Rektorin sagt, dass es Kindern Spaß machte, wenn ihnen zu Hause vorgelesen wird und die Stimme „nicht aus der Konserve wie Tonie-Boxen kommt“. Davon hinge viel ab.



Zur besseren Konzentration bekämen die Schulkinder jeden Morgen 10 Minuten gute Kinderliteratur vorgelesen. In Patenschaften zwischen Viert- und Erstklässlern werde sich gegenseitig vorgelesen und in Deutsch gäbe es pro Woche ebenfalls eine feste Lesezeit. Mit der Bibliothek arbeite man auch zusammen.



Die weitere Schulzeit wird den Erfolg messen können.