Stadt- und Kreispolitiker äußern sich zum AfD-Landrat

Von: Christian Reuter

Teilen

Robert Sesselmann hat die Landratswahl im Kreis Sonneberg gewonnen und ist damit der erste AfD-Politiker in Deutschland in diesem Amt. Politiker aus dem Salzwedeler Stadtrat und dem Kreis haben unterschiedliche Meinungen dazu. © Martin Schutt, DPA

Im Kreis Sonneberg in Thüringen wurde Robert Sesselmann am Sonntag, 25. Juni, als erster AfD-Politiker zum Landrat gewählt. Damit hat die AfD erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt erobert. Robert Sesselmann setzte sich in der Stichwahl mit 52,8 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Jürgen Köpper (CDU) durch, der auf 47,2 Prozent kam. Und das trotz der Tatsache, dass Köpper von einer Parteienallianz von Linke, SPD, Grünen und FDP unterstützt wurde. Was sagen die Fraktionsvorsitzenden im Salzwedeler Stadtrat und Vertreter der AfD aus dem Altmarkkreis zum Wahlausgang? Die Altmark-Zeitung hat sich umgehört.

Salzwedel. „Ich sage dazu nichts“, sind die ersten Worte von Nils Krümmel (Fraktionsvorsitzender Freie Liste) auf die Frage des AZ-Redakteurs, was er zum Sieg des AfD-Politikers hält. Und fügt dann aber doch noch hinzu: „Er ist demokratisch gewählt.“ Das müsse man eben akzeptieren.

Martin Schulz (Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen) sagt nur kurz und knapp: „Ich bin entsetzt, obwohl ich das habe kommen sehen.“



Dr. Bernd Kwiatkowski (Fraktionsvorsitzender CDU) äußert sich ähnlich wie Nils Krümmel. Man müsse das Wählervotum akzeptieren. Aber: „Die CDU und die anderen etablierten Parteien müssen sich jetzt überlegen, wo die Ursachen für das Wahlergebnis liegen. Es bringt nichts, die Wähler für ihre Entscheidung zu kritisieren. Die Wähler werden ja ihren Grund dafür gehabt haben“, erklärt Kwiatkowski.

Ute Brunsch befürchtet Machtmissbrauch

„Das ist eine Schande“, sagt Ute Brunsch (Fraktionsvorsitzende Die Linke) zum Sieg des AfD-Politikers Robert Sesselmann. Der Landrat habe ja auch eine bestimmte Machtposition. Sie befürchte, dass der AfD-Mann diese missbrauchen könnte, zum Beispiel bei der Frage, welche Demonstrationen zugelassen werden sollen oder beim Thema Asylanten.



Norbert Hundt (Fraktionsvorsitzender SPD) meint, letztendlich entscheide der Wähler. Aber er übt auch Selbstkritik: „Wir müssen uns selbst an unsere Nase fassen und fragen, was wir falsch gemacht haben. Die demokratischen Parteien müssen reflektieren, wie sie die Wähler wieder auf ihre Seite bekommen wollen.“ Die Partei AfD sei der Wolf im Schafspelz.



Roland Karsch (Fraktionsvorsitzender der AfD) sieht das natürlich anders. „Das wird auch Zeit“, sagt er zum Sieg von Sesselmann bei der Landratswahl. Und: „Eine Wahl ist des Volkes Wille und ein demokratischer Prozess.“

„Unzufriedenheit mit der Bundesregierung“

Das Wahlergebnis habe mit der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung zu tun. „Die Leute haben die Schnauze voll von der in Berlin gemachten Politik. Wir als AfD sind anders als der Einheitsbrei, und das merken die Bürger“, betont Karsch.



Sebastian Koch, Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Altmark West, sagt gegenüber der AZ, er habe den Wahlausgang im Kreis Sonneberg wie ein Fußballspiel verfolgt und sei aufgeregt gewesen. „Das Ergebnis wird noch mehr Bürger an die Wahlurne bewegen“, ist er überzeugt. Es sei darum gegangen, ob es die AfD gegen alle anderen Parteien schafft. Und dies sei ihr gelungen, sie habe gegen die fünf anderen Parteien gewonnen. „Ich sehe das so, dass wir besser sind als die anderen“, meint Koch.



Wolfgang Kappler (Fraktionsvorsitzender Stadt bis Land) war für eine Stellungnahme bis zum Redaktionsschluss nicht zu erreichen.