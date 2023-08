Stadt Salzwedel will den Autoverkehr aus der Innenstadt haben

Von: Christian Reuter

Teilen

Die Neuperverstraße in Salzwedel soll auf Vorschlag der Stadtverwaltung zur Fußgängerzone werden. Dies betrifft den Bereich zwischen Alte Jeetze (im Bild rechts) und Reichestraße. © Christian Reuter

Die Neuperverstraße in Salzwedel, bekannt als „Posermeile“, soll zur Fußgängerzone werden. Der Vorschlag der Stadtverwaltung sieht den Abschnitt zwischen der Einmündung Alte Jeetze und der Reichestraße als verkehrsberuhigte Zone vor. Dort sollen der Durchgangsverkehr unterbunden und Fußgänger Vorrang haben. Die Umsetzung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Mit der Beschlussvorlage wird sich der Verkehrsausschuss des Salzwedeler Stadtrates in der Sitzung am Dienstag, 22. August, beschäftigen.

Salzwedel. Das Ziel, den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt zu bekommen, verfolgt die Stadtverwaltung schon lange. Dazu war ein Verkehrsentwicklungskonzept erarbeitet worden, das 2016 durch ein Planungsbüro fortgeschrieben wurde.

Daraufhin wurde 2017 im Innenstadtbereich flächendeckend ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich mit Tempo 20 angeordnet. Doch das Ziel, den Durchgangsverkehr aus der Innenstadt zu verbannen, habe man damit bisher nicht erreicht, heißt es in der Beschlussvorlage.



Festgestellt wird, dass täglich mehr als 4000 Fahrzeuge ohne Innenstadtziel oder -quelle die Neuperverstraße befahren würden. Der Verkehr rolle in Kolonne unnötigerweise durch die Innenstadt, obwohl es mit den Straßenzügen Brückenstraße, Ernst-Thälmann-Straße, Karl-Marx-Straße Alternativrouten gebe.



Um den gebietsfremden Durchgangsverkehr in der Neuperverstraße zu unterbinden, sollen auf dem etwa 160 Meter langen Abschnitt zwischen Alte Jeetze und Reichestraße Vorrangflächen für Fußgänger ausgewiesen werden. Damit werde auch der zentrale innerstädtische Platz am Rathausturm wesentlich aufgewertet. Die Aufenthaltsqualität werde wesentlich erhöht. Und die beiden Fußgängerbereiche Breite Straße und Burgstraße würden miteinander verknüpft sowie der Zugang zum Marktplatz-Areal über Schrangen und Lohteich erleichtert.



Zudem sei durch die neue Fußgängerzone eine umfangreichere Nutzung des Seitenbereiches, zum Beispiel durch Außengastronomie, möglich.



Die Fußgängerzone sollen lediglich Radfahrer, Busse des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), Taxis und Lieferverkehr passieren dürfen. Das Parken von Schwerbehinderten soll zudem zugelassen werden. Die Änderung der Verkehrsführung in der Neuperverstraße würde zunächst für ein Jahr als Test erfolgen.



Falls der Verkehrsausschuss und nachfolgend Hauptausschuss und Stadtrat dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen sollten, würde es noch eine weitere Abstimmung geben, nämlich darüber, ob der Marktplatz außerhalb von Stadtfesten als Parkplatz ausgewiesen wird.