Stadt Salzwedel und Altmarkkreis kooperieren bei Tempo-Messungen

Von: Christian Reuter

Ein parkender mobiler Blitzer überwacht den Straßenverkehr. Ein ähnliches Messfahrzeug setzt auch die Stadt Salzwedel ein. Der Wagen soll bald auch im Altmarkkreis Salzwedel das Tempo kontrollieren. © imago images / Marius Schwarz

Die Hansestadt Salzwedel nimmt derzeit als einzige Kommune im Altmarkkreis Salzwedel das Überwachen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im eigenen Stadtgebiet mithilfe eines eigenen Messfahrzeugs wahr. Doch dies soll sich schon bald ändern. Der jüngste Verkehrsausschuss des Stadtrates hat grünes Licht gegeben für eine Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Salzwedel und dem Altmarkkreis Salzwedel zur Zusammenarbeit beim Überwachen der innerörtlich zulässigen Höchstgeschwindigkeit.

Salzwedel. „Die Bürger wünschen sich mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen. Wer da von Wegelagerei und Abzocke spricht, würdigt die Tätigkeit von Polizei und Ordnungsamt herab“, stellte Gerd Schönfeld (Die Linke) gleich zu Beginn der Diskussion um die Beschlussvorlage klar.

Kürzlich war auch am Gerstedter Weg das Tempo der Fahrzeuge gemessen worden, was von zwei Stadträten kritisiert worden sei. Deshalb aber „von einem gespaltenen Stadtrat zu sprechen, ist völlig daneben“, sagte Schönfeld.



Der Stadtrat der Linken betonte, dass es notwendig sei, auch am Gerstedter Weg das Tempo zu überprüfen, denn dort befinden sich in der Nähe eine Flüchtlingsunterkunft, wo Frauen mit kleinen Kindern wohnen, die Behindertenwerkstätten des CJD Sachsen-Anhalt und der Verein für berufliche Bildung (VfB) mit jungen Leuten.



Bürgeramtsleiter Johannes Jacobs erklärte zum Hintergrund der Zweckvereinbarung, es habe eine Anfrage vom Altmarkkreis Salzwedel gegeben, ob die Stadt Salzwedel den Kreis nicht beim Messen der Geschwindigkeit im Bereich der Gemeinden Arendsee und Beetzendorf-Diesdorf unterstützen könne.



Die Stadt Salzwedel komme dem nach, beschränke sich dabei aber auf den Amtsgerichtsbezirk Salzwedel, denn Gardelegen habe ein eigenes Amtsgericht. Es sei nicht sinnvoll, wenn bei Gerichtsverfahren Polizisten als Zeugen von Salzwedel bis nach Gardelegen fahren müssten, führte Jacobs aus. „Ob wir als Stadt auch nach Leppin zum Messen fahren, muss der Kreis entscheiden“, sagte der Bürgeramtsleiter.



Die Vereinbarung soll zunächst auf ein Jahr befristet werden. Eine eventuelle Verlängerung behalten sich beide Vertragspartner vor.



Die Stadt Salzwedel soll auf schriftliche Anforderung des Kreises tätig werden, was die Einsatzorte und auch die Einsatzhäufigkeit betrifft. Messtechnik und Messpersonal stellt die Stadt Salzwedel, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Einnahmen durch die Verwarnungs- und Bußgelder sollen komplett an die Stadt Salzwedel gehen, wodurch eine Kostendeckung erreicht werde.



Der Verkehrsausschuss votierte einstimmig für die Beschlussvorlage.