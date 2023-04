Stadt Salzwedel hofft auf neuen Pächter für Kulturhaus-Restaurant

Es gibt einige Interessenten

Noch ist unklar, ob es einen Nachfolger für Einar Krause gibt: Ende Juli ist für den Pächter des Kulturhaus-Restaurants Schluss. Nach Angaben der Stadt gibt es Interessenten. Wie viele, lässt die Stadt auf Nachfrage offen.

Noch drei Monate, dann dreht Einar Krause den Schlüssel in seinem Kulturhaus-Restaurant das letzte Mal herum. Er hatte seinen Pachtvertrag mit der Stadt gekündigt. Und die sucht seither einen Nachfolger. Mittlerweile besteht Hoffnung, dass es mit der Kulturhaus-Gastronomie auch nach dem 31. Juli weitergeht: Sieben Mal seien die Unterlagen für das sogenannte Interessenbekundungsverfahren abgefordert worden, bestätigt Stadtsprecher Andreas Köhler auf AZ-Nachfrage. „Erfreulicherweise“, so Köhler, „liegen der Hansestadt auch Interessenbekundungen vor“. Wie viele und von wem – dazu sagt der Stadtsprecher mit Verweis auf das laufende Verfahren nichts. Nur so viel: Im Mai seien Gespräche geplant. Ob es letztendlich einen neuen Pächter geben und wer das sein wird, entscheide der Stadtrat vermutlich in seiner Sitzung am 28. Juni.

Salzwedel. Wie berichtet, wollte Einar Krause gern weiter machen, aber „aufgrund der Umstände“ mache er Schluss, „bevor die Sache kippt“. Krause hatte das Kulturhaus-Restaurant 1982 im Auftrag der damaligen Handelsorganisation (HO) als Leiter übernommen und sich mit der Wende selbstständig gemacht. Er baute das Restaurant auf eigene Kosten um, sodass es die erste Gaststätte nach Weststandard in der Stadt wurde.

Es gab immer wieder Krisen – unter anderem durch den Kulturhausumbau 2003 bis 2005 und jetzt durch Corona und den Krieg in der Ukraine mit der Folge, dass Aushilfskräfte, die für größere Veranstaltungen gebraucht werden, nur noch schwer zu bekommen sind. Die Energiekosten sind auf das Dreifache gestiegen, viele Produkte sind nicht mehr oder nur sehr teuer beschaffbar. Kurzum: „Ich kann die Gäste nicht mehr so bewirten, wie ich es mir wünsche“, begründete der 65-Jährige seinen Schritt, die Gastronomie an den Nagel zu hängen.



Was mit dem Inventar passiert, wenn Einar Krause das Kulturhaus-Restaurant am 31. Juli schließt, ist noch unklar. Möglich, dass ein neuer Pächter es übernimmt. Ansonsten will die Stadt 250.000 Euro in die Ausstattung der Gaststätte investieren.