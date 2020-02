Während Bombenentschärfung in Salzwedel: Stadt kassiert Evakuierten ab

Knöllchen verteilt

+ © Repro: Benecke Um 14.22 Uhr, als der evakuierte Günter Tanneberger den Strafzettel bekam, waren die Bombenentschärfer und das Verkehrschaos in vollem Gange. © Repro: Benecke

Salzwedel – Während in Salzwedel am Freitag die Bombenentschärfer am Zünder drehten, drehten die Politessen ihre Runden in der Stadt. Und verteilten Strafzettel.