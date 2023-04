Spritztour mit Papas Landcruiser in Arendsee: 13-Jähriger kollidiert mit Baum – Totalschaden

Von: Michael Koch

Teilen

Am Donnerstag fand ein 13-Jähriger die Autoschlüssel zum Toyota Landcruiser seines Vaters und unternahm mit seinem Cousin eine Spritztour in Arendsee. Die Folge war eine Kollision mit einem Baum. © Polizei

Am Donnerstag fand ein 13-Jähriger die Autoschlüssel zum Toyota Landcruiser seines Vaters und unternahm mit seinem Cousin eine Spritztour in Arendsee.

pm Arendsee – Gegen Mittag am 14. April befuhr der 13-Jährige den Harper Weg und bog an der Einmündung zur Lindenstraße nach rechts in die selbige in Richtung Gollensdorf ab. Beim Abbiegevorgang verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei er über mehrere massive Steine fuhr und schließlich mit einem Baum kollidierte.

Die beiden Jungs blieben unverletzt, entfernten sich jedoch zunächst vom Unfallort. Am Toyota entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden und die Fahrbahn von Trümmerteilen zu reinigen.